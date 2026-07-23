Makaveli scapă de dosarul de evaziune fiscală: „Nu mai am brățară”

Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, spune că dosarul său de evaziune fiscală a fost clasat.

Alexandru Zidaru a achitat prejudiciul de 100.000 de euro

Fostul consilier al Dianei Șoșoacă și susținător al lui Călin Georgescu a fost achitat după ce acesta ar fi achitat prejudiciul calculat de procurori, de peste 100.000 de euro.

„Nu mai am brățară”, a anunțat Makaveli într-o postare pe Facebook, după ce a scăpat de dosarul în care era cercetat.

Prejudiciul, calculat de procurori

Reținut de procurori și apoi plasat sub măsura controlului judiciar, Makaveli scapă de acuzațiile privind neachitarea taxelor și impozitelor datorate pentru veniturile obținute.

Influencerul spune pe rețelele de socializare că ar fi plătit acești bani din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe platformele online, iar procurorii ar fi decis clasarea dosarului după ce această sumă a fost achitată integral.

„Vreau să vă anunț pe toți că astăzi s-a încheiat controlul judiciar. Nu mai am brățară și s-a dispus ordonanța de clasare a dosarului. Vă mulțumesc tuturor care ați fost aproape și care ați contribuit la libertatea mea și tuturor care m-ați susținut moral. Și sper că din treaba asta a înțeles toată lumea că atunci când e unitate se poate orice”, a transmis Makaveli pe pagina sa de Facebook.

Makaveli nu va mai fi judecat

Ancheta în care a fost cercetat nu mai continuă, iar Makaveli nu va mai ajunge în fața instanței.

Pe pagina sa de Facebook, Makaveli vorbește despre faptul că a scăpat de măsura controlului judiciar odată cu clasarea dosarului.

Makaveli scapă de toate restricțiile impuse de procurori, el poate să părăsească țara și nici nu mai trebuie să se prezinte la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul.

În acest dosar erau implicate și alte trei persoane care nu sunt cunoscute public și care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obținute din activitatea online.

Banii ar fi fost virați inițial, potrivit anchetatorilor, în conturile acestor persoane.