A rămas pachetul 3. ”PSD-ul nu va juca niciodată la impuse„

Sorin Grindeanu bate cu pumnul în masă și spune că în pachetul 3 trebuie să se regăsească lucruri care ţin de o anumită justiţie socială.

Întrebat într-o conferinţă de presă dacă este de acord cu câteva dintre măsurile anunţate de premierul Ilie Bolojan și care ar urma să fie incluse în acest pachet, precum cumulul pensie salariu, reducerea pensionării anticipate şi şomajul, preşedintele interimar al PSD a afirmat:

”Noi suntem de acord ca acesta să fie cam ultimul pachet. V-am spus de la prima asumare în Parlament şi am spus public că asta este o cale excepţională. În mod normal, trebuie să intri în Parlament, să faci tot parcursul legislativ, dar putem înţelege aceste situaţii excepţionale”, a răspuns Grindeanu.

”Trebuie să vorbim şi de administraţie centrală„

”Obligatoriu, dacă vorbim de administraţie locală, trebuie să vorbim şi de administraţie centrală şi aici vorbim de reducerea cheltuielilor. (..) Asta trebuie să ne ghideze. Că unii vor alege într-o formă sau în alta, e treaba lor, la nivel local”, a subiniat Grindeanu.

”Suntem în continuare cel mai mare partid din Parlament”

”Puteţi să faceţi sau să se facă orice fel de presiuni, de anumite feluri, PSD-ul va lua deciziile în interiorul partidului tot timpul, care să fie în concordanţă cu sau care vor ţine cont de cerinţa oamenilor, nu de ce spune cineva, că-i de la USR, de la PNL, de la Guvern şi aşa mai departe. Astea sunt lucrurile care ne vor ghida, de acum încolo şi ne-au ghidat şi până acum, drept dovadă că suntem în continuare cel mai mare partid din Parlament”, a conchis Grindeanu.