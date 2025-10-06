Ministrul Agriculturii, absent la ”Ora Guvernului„.

Chemat de AUR, în Parlament, la o dezbatere despre producători agricoli, ”Micii producători agricoli, în pragul falimentului – risc al securităţii alimentare”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă că nu poate participa.

Florin Barbu anunţă că nu poate participa la Ora Guvernului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, el a transmis o scrisoare Biroului Permanent.

Ministrul precizează că nu poate onora grupului parlamentar AUR fiind ”implicat direct în activităţi de maximă importanţă la nivel european”.

”Vă transmitem, alăturat, scrisoarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 5213/03.10.2025, prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, domnul Florin-Ionuţ Barbu, nu poate participa la şedinţa plenului Camerei Deputaţilor dedicată Orei Guvernului, programată luni, 6 octombrie 2025, ora 16:00, întrucât în această perioadă este implicat direct în activităţi de maximă importanţă la nivel european”, se precizează în scrisoare.

Barbu spune că este ocupat în această perioiadă cu pregătirea noului Cadrului Financiar Multianual şi a viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), care va include Planul Strategic şi finanţările pentru fermieri începând cu anul 2028 dar şi cu derularea unor consultări ample cu organizaţiile de fermieri pentru definirea priorităţilor ce urmează a fi incluse în viitorul Plan Strategic şi pregătirea vizitei de lucru în România a Comisarului european pentru Agricultură, care este programată în perioada 8-10 octombrie 2025.

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, săptămâna trecută, solicitarea grupului parlamentar AUR ca ministrul Agriculturii, Florin Barbu, să participe la şedinţa de plen din 6 octombrie, la Ora Guvernului. Tema dezbaterii, propusă de AUR, este ”Micii producători agricoli, în pragul falimentului – risc al securităţii alimentare”.