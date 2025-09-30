Ministrul Predoiu anunță schimbări majore la MAI

Cătălin Predoiu, ministerul Afacerilor Interne, a anunţat că MAI intră într-un proces amplu de reformă cu scopul de a răspunde mai eficient nevoilor de siguranţă ale cetăţenilor.

Predoiu are  în vederea o econfigurare  structurală şi funcţională la nivelul instituţiei, astfel că va demara  un proces „amplu” de analiză şi consultare. interinstituţională

”În trei întâlniri de lucru (structuri operative, sindicate, AMR) am prezentat direcțiile: integrarea dispeceratelor OSP, programul „e-Sigur” (colectare/anali­ză date din trafic), noua concepție de management al traficului (pilot realizat în București), optimizări la Jandarmerie, Poliția Transporturi, DGA (arondare pe Curți de Apel), Evidența Persoanelor, precum și noua structură a Poliției de Frontieră cu integrarea IGI. Pentru situații de urgență: concentrare a comenzii în teritoriu pentru reacție mai rapidă. Vor fi analizate și criteriile de acordare a gradelor, utilizarea dronelor și reorganizarea Aparatului Central”, a scris într-un mesaj pe Facebook ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Procesul de reconfigurare se va desfăşura pe domenii şi pe structuri de intervenţie, în trei etape: elaborarea conceptelor, incluzând contribuţii din partea structurilor ministerului şi a altor instituţii relevante, prezentare şi dezbatere publică, cu atragerea şi integrarea contribuţiilor instituţionale şi interinstituţionale (Guvern şi societate civilă) și lansarea proiectelor de acte normative, atât de nivel legal, cât şi infralegal.

* Domeniul unu de intervenţie se referă la ordinea şi siguranţă publică:

– sistem integrat de dispecerate pentru OSP (ordine şi siguranţă publică);

– programul „e-Sigur” – colectarea şi analiza datelor din trafic prin concentrarea imaginilor şi informaţiilor obţinute din trafic şi eficientizarea aplicării contravenţiilor;

– noua concepţie de management al traficului la nivel naţional, cu proiect-pilot deja realizat în Bucureşti;

– noua concepţie de pază a Jandarmeriei Române, care include: paza instituţiilor şi a obiectivelor MAI şi paza transporturilor;

– noua structură a DGA, cu arondare pe Curţi de Apel.

– noua concepţie privind Poliţia Transporturilor;

– noua concepţie privind Jandarmeria Română – adaptarea la realităţile din teren, distribuţie a structurilor în funcţie de numărul de locuitori din judeţe, cu eventuale comasări; analiza optimizării capacităţii de intervenţie;

– noua concepţie privind normarea personalului la Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor;

– evaluarea atribuţiilor şi eficienţei structurilor de evidenţa persoanelor şi paşapoarte;

– noua structură a Poliţiei de Frontieră, cu integrarea IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări).

* Al doilea domeniu de intervenţie se referă la situaţiile de urgenţă, respectiv proiect de concentrare a comenzii în teritoriu, pentru creşterea vitezei de reacţie şi a coerenţei decizionale în intervenţii.

* Domeniul trei se referă la o serie de reconfigurări de ordin general şi funcţional, respectiv:

– creşterea vârstei de pensionare (măsură integrată în concepţia pentru ordine şi siguranţă publică);

– reconfigurarea criteriilor de acordare a gradelor superioare;

– întărirea protecţiei cadrelor prin lege – întărirea autorităţii personalului la intervenţie şi inspecţie;

– elaborarea unui concept unitar de utilizare a dronelor – fie integrate în fiecare structură, fie printr-un departament specializat;

– reorganizarea Aparatului Central al MAI – evaluarea compartimentelor, eliminarea paralelismelor, dimensionare adecvată; limitarea la minimum a activităţii birocratice.

Proiectul va fi finalizat la jumătatea lunii decembrie, potrivit sursei, cu dezbatere publică și consultări continue cu partenerii sociali, autoritățile locale și structurile din teren, înaintea evaluării la Guvern și Parlament.

