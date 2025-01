Ministrul ungar Péter Szijjártó la Bucureşti. Cine l-a primit

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, l-a primit luni la minister pe Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, el arătând că de fiecare dată când UDMR a fost la guvernare, colaborarea dintre România şi Ungaria s-a îmbunătăţit. Cei doi au convenit asupra unor consultări viitoare, inclusiv pe tema creşterii eficienţei colectării TVA, în condiţiile în care Ungaria, deşi are o cotă mai mare de TVA, are una dintre cele mai eficiente rate de colectare din Uniunea Europeană.

