RO-Alert în Tulcea. Risc de cădere a unor fragmente de dronă

Mesajul a fost transmis după ce o dronă o fost doborâtă la 10 km de Sfântu Gheorghe.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cetăţenii din zona de nord a judeţului au primit un mesaj RO-Alert, duminică, la ora 10.16.

Ieri, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). A fost doua zi la rând când piloții români au lovit o dronă care intră în spațiul aerian al țării.

Potrivit MApN, căutările resturilor dronei doborâte sâmbătă dimineaţă în zona Sfântu Gheorghe, din judeţul Tulcea, şi ale rachetei interceptoare, sunt reluate azi.

Liderii europeni s-au pronunțat

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armana română „pentru răspunsul său rapid și eficient”. Șefa Comisiei Europene a specificat că astfel, este protejată securitatea comună a statelor UE.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit armata română pentru răspunsul său rapid și eficient, care protejează securitatea noastră comună. Consolidarea apărării și a descurajării de-a lungul graniței noastre estice rămâne o prioritate absolută”, a transmis șefa Comisiei Europene.

Și președintele Consiliului European Antonio Costa își exprimă solidaritatea cu țara noastră după ce spaţiul aerian al României a fost încălcat de două drone, care au fost doborâte.

„Suntem pe deplin solidari cu România şi cu cetăţenii săi. Securitatea României este securitatea Europei”, arată preşedintele Consiliului European.

El a remarcat reacția rapidă a autorităţilor române și a lăudat eficiența lor.

„Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare a Uniunii Europene, inclusiv de-a lungul frontierei sale estice”, a mai arătat Antonio Costa.