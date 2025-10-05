Moldova, mai aproape de UE

Moldova poate face pași mari către aderarea la UE după ce un europarlamentar român a pornit o serie de demersuri în acest sens. Victor Negrescu a precizat în urmă cu puțin timp că solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova
Europarlamentarul a scris pe FB:
Am inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
Stimate domnule președinte,
Recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment decisiv pentru
Europa. Victoria clară a forțelor pro-europene, exprimată printr-o prezență mare atât pe plan intern, și în întreaga diasporă, este o afirmare puternică a angajamentului țării față de
valorile europene: democrația, statul de drept, transparența și solidaritatea.
Alegerile libere și corecte desfășurate duminica trecută nu lasă nicio îndoială: poporul Republicii Moldova a reafirmat dorința lor clară de a se integra în Uniunea Europeană. Alegerea lor, făcută în ciuda presiunilor externe și a campaniilor de dezinformare, atestă reziliența și hotărârea lor democratică. Acesta este un punct de cotitură care necesită un răspuns la fel de puternic și prompt din partea Uniunii Europene.
Prin urmare, vă solicităm respectuos, în calitatea dumneavoastră de președinte al Consiliului European, să vă asigurați că deschiderea negocierilor de aderare cu privire la capitolele acquis-ului este plasată fără întârziere pe ordinea de zi a Consiliului și aprobată de statele membre. Un astfel de pas ar confirma determinarea cetățenilor moldoveni și să le dea încredere că alegerea lor europeană este auzită și respectat.
Această decizie nu este doar următorul pas logic, ci o investiție strategică în stabilitatea regională, securitate, și prosperitate. De asemenea, ar trimite un mesaj clar că UE își onorează angajamentele, că procesul de extindere este credibil și se bazează atât pe voința cetățenilor, cât și pe reformele realizate.
Parlamentul European rămâne un partener dedicat în acest demers. Suntem gata să folosim toate
instrumente legislative și de supraveghere de care avem la dispoziție pentru a susține reformele și a aprofunda integrarea în cadrul familiei europene.
Republica Moldova și-a îndeplinit rolul. Uniunea Europeană trebuie să să răspundă cu aceeași hotărâre, arătând că Europa nu este doar o aspirație, ci un proiect concret care aduce beneficii reale cetățenilor săi.
