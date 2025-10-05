Moldova, mai aproape de UE

Am inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.

Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată și respectată.

Această inițiativă are sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European și demonstrează unitatea și solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru întreaga regiune. Demersul nu menționează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova.

Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra susținerea sa pentru democrația, reziliența și ambițiile europene ale cetățenilor din Republica Moldova.

In scrisoarea postată de Victor Negrescu, se menționează printre altele:

Stimate domnule președinte,

Recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment decisiv pentru

Europa. Victoria clară a forțelor pro-europene, exprimată printr-o prezență mare atât pe plan intern, și în întreaga diasporă, este o afirmare puternică a angajamentului țării față de

valorile europene: democrația, statul de drept, transparența și solidaritatea.