Motivul pentru care Simion a mers la hotelul unde Grindeanu îi decidea soarta lui Bolojan

„Habar nu am de ce a venit George Simion la Timișoara. El spune că a venit pentru un botez la Arad și că a zburat cu o seară înainte. Habar nu am cu cine s-a întâlnit Simion seara de vineri spre sâmbătă în Timișoara. Ceea ce știu însă sigur e că la hotelul unde era conferința PSD-ului a venit pentru că era cursul meu acolo”, a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.

Jurnalistul a explicat faptul că George Simion nu știa locația exactă a cursului înainte să accepte să participe. Totodată, Valeriu Nicolae a transmis că liderul AUR n-avea când să se vadă cu cineva în acea dimineață, fiind la curs pentru aproximativ trei ore.

„A spus că vine înainte de a ști locația. În mod sigur de dimineață nu s-a întâlnit cu nimeni căci de la 7.30 la 10.45 a fost la curs. După care a plecat – probabil spre Arad în timp ce PSD-ul era în ședință. La curs a venit împreună cu un alt parlamentar AUR. Și sper că nu sunteți duși cu capul să credeți că eu am pus special cursul cu o lună înainte în locul în care știam că PSD-ul va avea întâlnirea lor de c***t.”

„Simion a fost într-un grup în care s-a discutat despre o posibilă campanie anti-AUR”

Valeriu Nicolae anunțase de ieri că, întâlnindu-se cu Simion în avionul spre Timișoara, l-a invitat la curs. Acum, jurnalistul doar transmite confirmarea că liderul AUR și-a onorat promisiunea de a veni.

„Simion a profitat de invitația pe care am făcut-o pentru cursurile noastre – un loc pe gratis. Am avut parlamentari din toate partidele la cursuri. Sunt dispus să fac același lucru și pentru Nicușor Dan am spus-o repetat.”

Jurnalistul a scris și despre subiectele cursului. După ce Valeriu Nicolae a făcut o prezentare critică la adresa limbajului non-verbal al lui Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, acesta a făcut mai multe grupulețe. În cel în care a căzut Simion, participanții au trebuit să compună o campanie anti-AUR.

„Cursul începe cu o parte de manipulare și limbaj al corpului în care eu îl fac pulbere pe Georgescu și Alexandreasca. Apoi am discutat despre un text despre justiție a lui Martin Luther King și apoi cu un exercițiu de grup în care Simion a fost într-un grup în care s-a discutat despre o posibilă campanie anti-AUR.”

În final, Valeriu Nicolae atașează și o poză cu George Simion la cursul din Timișoara.

„Aici aveți o poză care dovedește acest lucru. Știrile false sunt știri false indiferent dacă vin de la cei pe care îi iubiți sau de la cei pe care îi urâți.”

Discuția din avion

Valeriu Nicolae a scris anterior despre interacțiunea cu Simion în avionul București-Timișoara. În avion era și vicepremierul PSD, Marian Neacșu.

„În avion spre Timișoara. E și George Simion. Știe că avem curs mâine, a zis că dacă i-am oferit lui Nicușor loc gratis la curs vine și el. I-am spus să vină. A zis că vine, dar a zis și că face case de 35.000 de eur. E și Marian Neacșu în avion, mă aștept să vină și Grindeanu și Simonis. Fritz e ocupat. Ie nu am, dar se rezolvă. Facem coaliție, aloooo! Dacă vin și la clubul de citit de duminică – e despre Orientul Mijlociu – mă lepăd de Bolojan! Am zis! Pentru marketing, vedeți link despre cursul de mâine în comentarii.

PS. Nu e poantă. Știu că sună a poantă. Nu sunt cutii de pantofi, offf!”, a scris Valeriu Nicolae.

Liderul AUR, George Simion, este la Timișoara. Acesta a trecut „întâmplător” pe la hotelul în care social-democrații din Banat, în frunte cu liderul național al partidului, Sorin Grindeanu, s-au întâlnit pentru a discuta soarta Guvernului Bolojan.

Reporterii Antena 3 CNN au vorbit cu George Simion în recepția hotelului. Acesta susține că apariția sa în recepția hotelului este ceva „întâmplător”. Liderul AUR susține că a venit la Timișoara pentru că urmează să fie naș la un eveniment. Acesta nu a menționat cursul ținut de jurnalistul Valeriu Nicolae.

Dacă tot se afla la hotelul unde social-democrații urmau să se consulte, Simion a ținut să-i transmită un mesaj lui Grindeanu. „Să se țină de cuvânt și să iasă de la guvernare!”

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Moțiunea PACE creează război cu AUR

Două formațiuni parlamentare din opoziție au anunțat două moțiuni în date diferite. PACE, grup condus de Ninel Peia, vrea să depună un astfel de act în 20 aprilie. AUR însă a anunțat că nu vor semna actul formațiunii. Nu pentru că nu vor să-l dea jos pe Bolojan, ci pentru că au ei pregătită o moțiune mai târziu.

Întrebat încă de marți de Cotidianul, într-o conferință de presă la Parlament, despre moțiunea de cenzură a PACE, Petrișor Peiu a precizat că PACE a luat legătura cu AUR pentru negocierile privind moțiunea de cenzură. „Ne-au trimis mesaje”, a spus Petrișor Peiu. Acesta a mai adăugat că AUR își urmează propriul calendar.

„Vă spun și dumneavoastră ce le-am spus și lor. Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliție. Noi criticăm prestația Guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că am dori să avem o moțiune de cenzură în preajma datei de 13 mai, inclusiv, pentru a putea contabiliza trei trimestre consecutive de scădere economică.