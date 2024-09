NATO vs. Rusia – cine clipește primul

Titlurile date în această săptămână și în cea precedentă de mari publicații americane par să reflecte un anumit nivel de îngrijorare în rândul susținătorilor Ucrainei, care sugerează că sunt puși în fața unei alegeri – escaladarea potențial nucleară între NATO și Rusia și negocieri pentru încetarea focului, un plan de rezervă pentru care se fac presiuni asupra președintelui Volodimir Zelenski.

”Acum, cu Rusia care continuă să înainteze încet pe front și cu sprijinul Vestului pentru Ucraina începând sa arate semne de oboseală, Ucraina ar avea nevoie de un plan mai realist, cel puțin pentru următorul an al războiului, spun diplomați europeni”, scrie The Wall Street Journal. ”Vestul susține obiectivul pe termen lung al președintelui Zelenski de a relua controlul asupra teritoriului”, arată WSJ. ”Însă unii diplomați europeni spun că Ucraina are nevoie de obiective de război mai pragmatice și de o strategie la fel. Asta i-ar putea ajuta pe oficialii occidentali să susțină în fața propriilor alegatori ideea că trebuie să trimită pe mai departe arme și ajutoare in Ucraina”. Este un alt fel de a spune că electoratul din Vest nu consideră realiste planurile expuse public ale Ucrainei și este tot mai reticent să voteze pentru lideri care investesc arme și ajutoare financiare in aceste planuri.

La începutul săptămânii trecute, purtătorul Consiliului Național de Securitate din SUA, John Kirby, declara că ”finalitatea cea mai probabilă este încetarea negociată a războiului, însă când și în ce condiții se va întâmpla asta rămâne la latitudinea președintelui Zelenski”.

Bloomberg relata, marți, că diplomații vestici solicită tot mai frecvent o încetare negociată a războiului și ieșirea țărilor lor din implicarea în conflict. ”Ei au arătat limpede că decizia de a negocia aparține Kievului și nimeni nu îl presează pe Zelenski să intre la negocieri. Președintele Ucrainei a respins, în public și în privat, ideea cedărilor teritoriale în favoarea Rusiei, spunând că este o soluție nedreaptă. Cum nu sunt semnale că Rusia va reduce intensitatea luptelor, perspetiva negocierilor reale rămâne una distantă”, scrie Bloomberg. ”Acum, când războiul se îndreaptă spre o nouă iarnă, sunt puține semne ale unei victorii importante pe front. Asta îi face pe unii oficiali aliați să înceapă să exploreze căi diplomatice pentru a ieși din această fundătură”.

Pe de altă parte, președintele Zelenski împreună cu susținătorii cei mai puternici ai Ucrainei din SUA și din țările aliate NATO, consideră că Washingtonul trebuie să acorde Kievului permisiunea de a lovi în profunzimea teritoriului rus cu rachete cu rază lungă de proveniență occidentală. Președintele Joe Biden s-a arătat inițial rezervat în această privința, însă declarațiile sale ulterioare, și mai cu seamă ale secretarului de Stat Antony Blinken, lasă să se înțeleagă că această decizie poate fi luată în curând.

La fel stau lucrurile și cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, aflat în ultimele sale săptămâni de mandat. Președintele Vladimir Putin a declarat limpede că loviturile cu rachete cu rază lungă occidentale vor fi considerate implicare directă în război a NATO, pentru că doar personalul NATO, cu ajutorul sateliților SUA si UE, poate folosi asemenea arme. Însă Stoltenberg a declarat că ”salută” discuțiile despre folosirea acestor arme în războiul din Ucraina. Tot el spune că NATO ”nu a observat modificări în postura nucleară a Rusiei care să necesite schimbări din partea noastră”. Întrebat despre o posibilă ripostă rusă la folosirea rachetelor cu raza lungă din Vest, Stoltenberg a spus că ”într-un război nu există opțiuni lipsite de risc”. ”Dar continui să cred că cel mai mare risc pentru SUA, pentru Marea Britanie ar fi ca președintele Putin să câștige în Ucraina”.

Într-un interviu pentru Foreign Policy, Stoltenberg a declarat că este ”în favoarea relaxării restricțiilor” folosirii armelor occidentale de către Ucraina și că ”nu este corect” ca președintele Putin să considere că NATO este parte in conflictul din Ucraina, după cum nici NATO nu consideră că Iranul și Coreea de Nord sunt implicate direct în acest război. Doar că unul dintre argumentele tot mai frecvent folosite pentru a justifica permisiunea ca Ucraina să lovească Rusia cu rachete americane cu rază lungă este că Moscova a semant un contract pentru sute de rachete cu rază scurtă din Iran.