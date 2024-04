Război Iran-Israel. Reacţia Chinei, Germaniei, Franţei

Atacul fără precedent al Iranului împotriva Israelului a generat reacţii pe plan global.

Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell a condamnat „ferm” atacul „inacceptabil” lansat sâmbătă seara de Iran împotriva Israelului. „El constituie o escaladare fără precedent şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”, a adăugat Borrell pe reţeaua socială X.

China şi-a exprimat duminică „profunda preocupare” după atacul întreprins de Iran împotriva Israelului, ca răspuns la o lovitură împotriva consulatului său în Siria, la începutul lunii. „China îşi exprimă profunda preocupare privind agravarea actuală (a situaţiei) şi îndeamnă părţile vizate să dea dovadă de calm şi reţinere, pentru a evita o nouă escaladare” a tensiunilor, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe chinez.

Franţa a condamnat atacul întreprins împotriva Israelului de Iran, care „urcă un nou nivel în acţiunile sale de destabilizare”. „Decizând o asemenea acţiune fără precedent, Iranul a urcat un nou nivel în acţiunile sale de destabilizare şi îşi asumă riscul unei escaladări militare”, a scris ministrul de externe francez Stephane Sejourne, adăugând că Franţa „îşi reafirmă ataşamentul pentru securitatea Israelului şi îl asigură de solidaritatea sa”.

Germania a atenţionat că atacul ar putea „cufunda întreaga regiune în haos”. „Condamnăm cu cea mai mare fermitate atacul în curs, care ar putea cufunda întreaga regiune în haos”, a declarat şefa diplomaţiei germane Annalena Baerbock pe reţeaua socială X, cerând Iranului şi „mandataţilor săi” „să înceteze imediat” atacul şi adăugând că Berlinul „este în mod ferm de partea Israelului”.

Arabia Saudită a îndemnat de asemenea toate părţile la „cea mai mare reţinere”, pentru „a feri regiunea şi locuitorii ei de pericolele războiului”. El a îndemnat de asemenea Naţiunile Unite „să-şi asume responsabilităţile în materie de menţinere a păcii şi a securităţii internaţionale”.

Prin vocea Ministerului său de Externe, Egiptul a îndemnat şi el la „o reţinere maximală” şi a spus că este „în contact direct cu toate părţile conflictului pentru a încerca să stăvilească situaţia”, avertizând totodată împotriva „riscului de expansiune regională a conflictului”.

Premierul britanic Rishi Sunak a condamnat „în termenii cei mai fermi atacul periculos al regimului iranian împotriva Israelului”, dând asigurări că Regatul Unit „va continua să apere securitatea Israelului”. „Alături de aliaţii noştri, lucrăm în regim de urgenţă la stabilizarea situaţiei şi la împiedicarea unei escaladări. Nimeni nu vrea să vadă o nouă baie de sânge”, a spus Sunak într-un comunicat.

Guvernul britanic a anunţat de asemenea că trimite avioane de luptă suplimentare în Orientul Mijlociu şi că acestea vor intercepta, „dacă va fi necesar”, orice atac iranian.

Preşedintele american a asigurat Israelul de sprijinul „de neclintit” al SUA. „Angajamentul nostru în favoarea securităţii Israelului în faţa ameninţărilor Iranului şi aliaţilor acestuia (din regiune) este de neclintit”, a scris preşedintele american Joe Biden pe reţeaua socială X, postând o fotografie de la reuniunea de urgenţă de la Casa Albă cu echipa sa pentru securitate naţională.

Cu puţin timp înainte de prima reacţie directă a lui Joe Biden, un responsabil al Ministerului Apărării american a anunţat că forţele americane poziţionate în Orientul Mijlociu doboară „drone lansate de Iran şi care vizează Israelul”.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat sâmbătă „grava escaladare” pe care o reprezintă atacul Iranului împotriva Israelului şi a îndemnat la o „încetare imediată a ostilităţilor”.

Guterres a afirmat că este „profund îngrijorat de pericolul foarte real al unei escaladări devastatoare la scară regională” şi a îndemnat „toate părţile să dea dovadă de cea mai mare reţinere pentru a evita orice acţiune ce ar putea duce la confruntări militare majore pe mai multe fronturi în Orientul Mijlociu”.

Italia, prin vocea ministrului său de externe Antonio Tajani, a anunţat că „urmăreşte cu atenţie şi preocupare” situaţia, după lansarea dronelor iraniene împotriva Israelului, iar Canada a condamnat „fără echivoc” aceste atacuri aeriene, exprimându-şi „solidaritatea cu Israelul”.

Şi state din America Latină, printre care Argentina, Mexic şi Chile au condamnat atacul Iranului, declarându-se solidare cu Israelul.

Iranul a lansat sâmbătă peste 200 de drone şi rachete împotriva Israelului, ca răspuns la un bombardament împotriva consulatului său de la Damasc. Teheranul a acuzat Israelul de acest bombardament, însă acesta nici nu a confirmat, nici nu a dezminţit.

Represaliile de sâmbătă constituie primul atac direct întreprins vreodată de puterea iraniană împotriva teritoriului israelian, care nu recunoaşte Republica Islamică.

Ele generează temeri privind o escaladare în Orientul Mijlociu, într-un context deja exploziv pe fondul războiului din Gaza între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

