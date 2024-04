Netanyahu l-a sunat pe Biden. Urmarea

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu preşedintele SUA Joe Biden, în noaptea de sâmbătă spre duminică, despre atacul fără precedent lansat de Iran împotriva Israelului, a anunţat biroul premierului israelian, relatează AFP.

Netanyahu l-a contactat telefonic pe preşedintele american în urma unei reuniuni a cabinetului de război israelian consacrată atacului masiv cu drone şi rachete lansat de Iran de pe teritoriul său.

Președintele Biden i-a spus premierului israelian Benjamin Netanyahu, în timpul unei convorbiri telefonice de sâmbătă, că Statele Unite nu vor sprijini niciun contraatac israelian împotriva Iranului, a declarat pentru Axios un oficial de rang înalt de la Casa Albă. Biden și consilierii săi de rang înalt sunt foarte îngrijorați că un răspuns israelian la un atac al Iranului asupra Israelului ar duce la un război regional cu consecințe catastrofale, au declarat oficialii americani.

Pozitia oficială

Joe Biden a dat asigurări Israelului cu privire la sprijinul său „neclintit” în faţa atacului Iranului. „Angajamentul nostru faţă de securitatea Israelului în faţa ameninţărilor din partea Iranului şi a aliaţilor săi (din regiune) este neclintit”, a scris preşedintele american pe platforma X, postând o fotografie a unei reuniuni de urgenţă cu echipa sa de securitate naţională de la Casa Albă.

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a condamnat atacul şi a cerut Iranului „să oprească imediat orice alte atacuri, inclusiv din partea forţelor sale”.

El a adăugat că SUA nu „caută un conflict” cu Iranul, dar a adăugat că „nu va ezita să acţioneze pentru a ne proteja forţele şi pentru a sprijini apărarea Israelului”.

Austin a precizat că forţele americane „vor rămâne poziţionate pentru a proteja trupele americane şi partenerii din regiune, pentru a oferi un sprijin suplimentar pentru apărarea Israelului şi pentru a spori stabilitatea regională”.

Israel’s war cabinet is convening at the IDF HQ in Tel Aviv. pic.twitter.com/OqM95bFX5s

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024