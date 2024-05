Biden, Netanyahu, Hamas și jocul cinic de-a „linia roșie”

Joe Biden, Loyd Austin, Benjamin Netanyahu și gruparea Hamas se joacă cinic (cu palestinienii din Rafah și cu familiile ostaticilor israelieni) de-a ”linia roșie” și de-a ”bocancul pe teren”.

Săptămâna trecută, premierul Netanyahu a acceptat o încetare a focului în Gaza, propusă de Egipt. Însă, imediat după aceea, același Natanyahu a promis că, indiferent de ce vor decide palestinienii, va invada localitatea Rafah, din sudul Fâșiei Gaza, unde sunt refugiați mai toți civilii. La începutul acestei săptămâni, armata israeliană a demarat evacuarea civililor din Rafah, pentru a începe o operațiune militară. Președintele Biden anunță însă că un asemenea atac este o linie roșie pentru SUA. Sâmbătă, gruparea Hamas anunță că este de acord cu o încetare a focului, mesaj care a fost celebrat imediat de palestinienii din Rafah, însă bombardamentele israeliene nu s-au oprit. Numai că liderii Hamas au contorsionat atât de mult clauzele acordului, încât acesta devenea tot mai greu de acceptat de tabăra israeliană. În aceeași zi, guvernul israelian își cheamă jurnaliștii de încredere și lansează informația că va ataca Rafah indiferent că se ajunge sau nu la un acord cu Hamas. Acest joc cinic le permite acum liderilor Hamas să arate că guvernul Israelului este singurul vinovat pentru continuarea ostilităților.

Pe 7 mai, armata israeliană a pus stâpânire pe partea palestiniană a punctului de trecere de la Rafah, la granița dintre Fâșia Gaza și Egipt. Cu o zi înainte, pe 6 mai, într-o convorbire telefonică cu Netanyahu ”președintele Biden nu a împiedicat capturarea punctului de trecere de la Rafah”, scrie Axios. Pentru președintele Biden, mișcarea israeliană ar fi trebuit să fie o linie roșie, mai cu seamă că a fost însoțită de bombardamente în estul localității Rafah, însă ceea ce părea roșu aprins a devenit roșu pal, și Joe Biden a reacționat spunând că va restricționa livrările de obuze în Israel, pentru a transmite un ”mesaj”.

Chestiunea punctului de trecere de la Rafah a fost obiectul unor discuții intense între SUA și Israel, scrie Haaretz, care informează că cei doi aliați au căzut de acord ca o firmă mercenari din SUA să preia controlul punctului de trecere, iar Israelul s-a angajat să nu distrugă facilitățile de acolo, pentru a permite folosirea punctului de trecere în scopuri umanitare. Haaretz nu precizează despre ce companie privată de securitate din SUA este vorba, dar arată că membrii ei sunt foști militari americani din trupele de elită care au operat în țări africane sau din Orientul Mijlociu, care au păzit puncte strategice, câmpuri petroliere, baze militare și puncte de trecere.

Dacă informația oferita de Haaretz este corectă, avem de-a face cu o acțiune a guvernului SUA de a ocoli politica ”no boots on the ground” susținută cu multă tărie de secretarul Apărării, generalul Lloyd Austin. Această linie roșie, cu niciun bocanc american (oficial) în teritoriile palestiniene, a dus, până acum, la una dintre cele mai bizare operațiuni umanitare (încă nedemarată) din ultimele decenii: construirea unui doc plutitor de către armata SUA, pentru ajutoare umanitare in Gaza. Navele mari urmează să fie descărcate în Cipru, apoi navele mai mici pe docul plutitor de 320 de milioane de dolari al lui Lloyd Austin, iar apoi ajutoare ar fi duse la țărm de către palestinieni (cu autorizații de la serviciile secrete israeliene) sau de mercenari plătiți de Pentagon. Însuși președintele Biden a sugerat că acest mod de transfer al ajutoarelor nu este eficient și că transportul terestru prin Rafah este fundamental.

Dar ce se va întâmpla dacă militarii SUA aflați în apropierea coastei ar fi loviți de o rachetă ”rătăcită” a Hamas sau chiar de una israeliană. În timpul unei audieri in Congresul SUA, Lloyd Austin a declarat că trupele americane vor fi autorizate să riposteze cu foc. Cea mai puțin gravă urmare ar fi punerea armatei americane într-o situație stânjenitoare, iar cea mai grava ar fi implicarea SUA într-un mare război regional. La aceasta se adaugă complicațiile pe care le poate crea prezența pe teren a unor mercenari americani fără un cadru legal bine definit.

În Israel, încetarea focului și eliberarea ostaticilor este soluția dorita de tot mai mulți cetățeni, însă nu este deloc pe placul unor elemente radicale cheie din guvernul Netanyahu. Pentru a putea continua în fruntea actualului guvern (cel mai probabil ultimul pe care îl va conduce), premierul este dependent de partenerii de coaliție, nu de electorat – de unde și decizia de a continua atacul în Gaza.

În Statele Unite, președintele este în an electoral și este prins între lobbyul israelian și aripa neoconservatoare a propriului partid, pe de o parte, și protestatarii din universități și aripa stânga a Partidului Democrat, pe de altă parte. Protestele împotriva operațiunii israeliene din Gaza au început să se extindă și în liceele din Statele Unite. Tinerii citesc tot mai puțin și se informează aproape exclusiv din clipurle TikTok despre ororile războiului, pentru care nu au un filtru dat de o cunoaștere mai profunda, astfel fiind mai ușor de manipulat și mobilizat pentru proteste. Partidul Republican a chemat la audieri în Congres mai mulți directori de școli din SUA, pentru a da explicații despre ceea ce congresmenii republicani consideră că este o mișcare antisemită.

În Europa nu este de așteptat un răspuns comun al statelor membre UE. Belgia, care deține președinția Consiliului UE, acționează formal pentru impunerea unui embargo european asupra exporturilor israeliene produse în teritoriile ocupate. Spania și Irlanda doresc recunoașterea Palestinei (doar statele foste socialiste din UE, Cipru și Malta recunosc Palestina) și revizuirea acordului de liber schimb UE-Israel. ”Însă situația din Rafah este puțin probabil sa convingă Germania și alte țări mai sceptice din UE, care nu vor face decât să facă apel la reținere. Loialitatea Germaniei fata de Israel pare absolută. Germania va fi de acord cel mult cu o soluție cu două state, după încheierea actualului conflict”, scrie Eurointelligence. O escaladare a conflictului în Rafah va turna gaz pe foc, putând provoca violențe inclusive în orașele europene, așa cum sugerează unele scene de la Universitatea din Amsterdam. ”În Europa, întrebarea este cine sau ce context va decide termenii discuțiilor UE cu guvernul israelian și cu palestinienii și cum vor fi gestionate în Europa posibilele scenarii violente”, mai scrie Eurointelligence.