Nicolae Ciucă: Instituţiile statului nu trebuie să se implice

Instituţiile statului nu trebuie să se implice în activităţi electorale, ci trebuie să vegheze la respectarea legii, a declarat, marţi, la Bistriţa, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

El a fost întrebat de cazul semnalat de deputatul Robert Sighiartău, candidat al PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, care a acuzat că Poliţia a fost atrasă „în acest joc pervers” de către PSD, în urma unei sesizări legate de un material video cu minori, care îşi arătau susţinerea faţă de Sighiartău.

„Instituţiile statului nu trebuie să se implice în astfel de activităţi electorale, instituţiile statului trebuie să vegheze să se respecte legea. Ca atare, eu am încredere că, şi dacă în anumite locaţii au avut loc astfel de evenimente absolut de neacceptat, instituţiile statului sunt cele care trebuie să îşi facă datoria şi sunt convins că îşi vor face datoria şi vor clarifica toate aceste aspecte”, a spus Ciucă.

Liderul liberal a precizat că a venit la Bistriţa pentru a-l susţine atât pe Robert Sighiartău la Consiliul Judeţean, cât şi pe liderul filialei judeţene a PNL, Ioan Turc, care candidează pentru un al doilea mandat de primar al municipiului reşedinţă, în pofida faptului că cei doi s-au exprimat împotriva unei alianţe electorale cu PSD.

„Am venit să asigur tot sprijinul meu, al conducerii Partidului Naţional Liberal atât pentru Nelu Turc, la primăria municipiului reşedinţă de judeţ, cât şi pentru Robert Sighiartău, la preşedinţia Consiliului Judeţean. Sunt doi oameni cu care am discutat de fiecare dată cât se poate de onest, de pragmatic. Robert este un tânăr care are toate calităţile – şi profesionale, şi familiale, şi de membru activ al partidului. Le-am spus colegilor astăzi că acesta este PNL, un partid deschis, democratic, unde fiecare are libertatea să se exprime şi, dacă se exprimă în contradictoriu, cu atât mai bine, că putem să dezbatem, să argumentăm şi să găsim soluţii. Nu am ţinut niciodată cont de astfel de chestiuni, am ţinut cont de valoarea fiecărui membru al partidului şi apreciez că şi de aici înainte, în politica românească, promovarea şi susţinerea oamenilor trebuie să se facă pe bază de meritocraţie, nu altfel”, a afirmat Ciucă.

Deputatul PNL Robert Sighiartău, prezent la conferinţa de presă susţinută de Nicolae Ciucă, a precizat că aşteaptă să vadă cum se va desfăşura în continuare ancheta, după ce conducerea Poliţiei Române a anunţat că o echipă din cadrul Direcţiei Control Intern se va deplasa la Bistriţa, pentru a verifica aspectele semnalate de politician.

„Încă nu am primit nicio solicitare din partea IGPR. Am citit comunicatul de presă al IGPR de la nivel naţional, prin care am trimis Corpul de control intern. Urmează să vedem cum vor desfăşura în continuare ancheta, pentru că faptele sunt extrem de grave şi cred că mai multe instituţii ale statului ar trebui să se autosesizeze, pentru că ameninţările cu privire la copii au întrecut orice limită, iar faptul că cineva a încercat să folosească asta în scop electoral depăşeşte orice imaginaţie. Cazul este inclusiv… nu poţi negocia legea în România şi să foloseşti în scop electoral, ca şi poliţist, în haină de poliţist. Cazul este extrem de grav şi aştept să fiu citat, dacă este cazul, să punem la dispoziţia autorităţilor toate probele pe care noi le avem”, a spus Sighiartău.