Nicușor Dan: ”Aș paria că R. Moldova va fi membră UE în trei ani„

Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani.
Întrebat dacă consideră că Moldova e pregătită să adere la UE, președintele s-a arătat optimist arătând că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene și că ar paria pe acest lucru.
”Da, eu sunt convins, aș paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene. Pentru că, dincolo de toate dificultățile prin care țara trece, cea mai evidentă, flagrantă fiind prețul la gaz, care a crescut de cinci, șase, șapte ori, din cauza poziției foarte clare pe care a avut-o față de Rusia, administrația și mare parte din cetățeni susțin parcursul european și în acest ciclu, care înseamnă președinte plus Parlament patru ani, Moldova va face tot ce ține de ea ca să intre în Uniunea Europeană. Și, pe de altă parte, în cadrul Uniunii Europene există unanimitate pentru ca Moldova să intre, dacă îndeplinește condițiile„, a spul Nicușor Dan.
Întrebat de ce Moldova a reușit să se apere mai bine decât România de atacurile hibride ale Rusiei, Nicușor Dan a spus că țara vecină ”a fost prevenită„.
”Oamenii se așteptau în 2024 ca Rusia să încerce să influențeze alegerile și mai ales referendumul. (…) Pe scurt, Republica Moldova era prevenită, acolo unde au simțit că nu au resurse, au cerut ajutorul țărilor europene și l-au primit„, a spus Dan.
România a fost ”prinsă pe picior greșit„ din cauza amplorii și vitezei tehnologice a operațiunii desfășurate în favoarea lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, a arătat președintele.
Despre rezultatul alegerilor din Moldova, președintele a mai arătat că sunt ”o chestiune foarte serioasă„ și că ar fi fost grav să ajungă sub influența rușilor.
”Vă mărturisesc că le-am urmărit toată ziua, am dat și niște mesaje pentru cetățenii basarabeni din România, insist pe această terminologie. (…) Bineînțeles că rezultatul este absolut încurajator. Știți că am fost de câteva ori în Republica Moldova în intervalul ăsta și îngrijorările erau mari. Am avut campania pentru prezidențiale și referendumul din 2024, în care estimările au fost că 80.000, poate chiar 100.000 de voturi, au fost cumpărate de rețeaua Șor. Banii pe care Rusia i-a investit în campania asta au fost mult mai mulți decât în 2024 și cu o lună și jumătate – două înainte autoritățile au văzut că rețele importante, inclusiv a CEC-ului, fuseseră penetrate de către cineva, se suspectează Rusia, și atunci a fost o cursă contra-cronometru ca infrastructura de bază pentru alegeri să fie repusă în funcțiune”, a spus Nicușor Dan.
Președintele a mai declarat și că ori de câte ori ni se va solicita ajutorul pe subiecte precum pre-aderarea, post-aderarea și fondurilor europene, specialiștii din țara noastră vor lucra cu autoritățile din Republica Moldova.
Si eu pun pariu ca in trei ani R. Moldova nu va mai avea in ce sa intre, iar aiuritul natiunii nu va mai fi presedinte!
Eu pariez ca in 3 ani Rep Moldova ne va da lectii si la altceva decat contracararea imixtiunilor rusesti in alegeri si propaganda rusofila.
Maia Sandu ii este net superioara lui Plicusor al nost’…..[R..]
Si eu as paria ca in 3 ani o sã … nimic, mi-a trecut. (am retusat si tãiat de 10 ori postarea mea si tot nu ati publicat-o.. asa ca am scris… nimic. Felicitari!)
Tolomacea, pai nici razboiul nu se termina pana atunci. Trezeste-te!
Minte cum respira si cu zambetul pe buze. Omul nu are constiinta. Se intampla la unii aria creierului responsabila de constiinta nu e dezvoltata. Unii ajung criminali in serie altii politicieni.
Noi nu am fost pregatiti dar R. Moldova poate intra in trei ani. O pregateste Samanta.
Nu mai inteleg nimic! Pana la urma, Nicusor e presedintele Romaniei sau Rep. Moldova? Pare preocupat mai mult de soarta celor de peste Prut decat de cea a romanilor! Sau, asa a primit indicatii de la Inalta Poarta?
E cam devreme nu stiu e Romania si Franta mediatoare da nu stiu daca ei pot sa fie gata atat de repede.
”Democrația” cu mușchi” n-are cum funcționa..Dacă ai nevoie de forță pentru a fi la putere, atunci clar ești dictator.. iar de ești atît de suveran de ai nevoie de bilet de voie pentru a merge la toaletă,. iar poate macron e distrat și nu semnează,. Păi atunci ce ai făcut rumîne ?
Lasa pariurile domnule Bula ,ocupa-te de tara ta daca ai nimerit dintr-o greseala la Cotroceni !
Baitzica , Bucurestiul este praf dupa mandarele tale , sufocat de masini si cladiri peste cladiri la 1 metru una de alta .
Ce cauti in functia de presedinte?
asta cu Soros, asa va spune Putin ca in trei ani dispare UE?
Voi, de trei ani invadati o tarisoara pe la hotarele recunosvute chiar de voi. Mai TIHA, ca nu dauneaza nimanui.
Useristul habar nu are ca peste trei ani se va vorbi de UE la timpul trecut.
3 ani? Pai nici Croatia care era la ani lumina ca dezvoltare fata de Moldova nu a aderat in 3 ani pa UE.
asta daca va mai exista UE pana atunci, sau redevine o CEE, singura forma sub care a functionat eficient
Stai p-aproape, RM va fi cat de curand 404.02
Eu as paria ca la conducere cu Maia Sandu, Rep Moldova se va uita la noi cu binoclul, ca sa ne mai vada in coada Europei……[R…]
eu as paria ca tu nu vei mai fi presedinte dupa aprilie 2026…
@MISHTEAUX. UNDE ESTI????
cu dictatoarea si regimul Sandu, pot sa intre si in Mercosur in 3 ani
Pariul meu e pe REALIPIREA LA TARA MAMA in 42 de luni!!!
Amețitule , ai grijă ca să nu pleci de la Cotroceni în trei ani
Și eu as paria că pina la urma vei fi judecat pentru înaltă trădare a țării. Retttarrdattule
Și eu aș paria că o bună parte din făbricile din Moldova se vor muta în Republica Moldova, pentru că au salariile foarte mici