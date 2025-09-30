Nicușor Dan: ”Aș paria că R. Moldova va fi membră UE în trei ani„

Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani.

Întrebat dacă consideră că Moldova e pregătită să adere la UE, președintele s-a arătat optimist arătând că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene și că ar paria pe acest lucru.

”Da, eu sunt convins, aș paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene. Pentru că, dincolo de toate dificultățile prin care țara trece, cea mai evidentă, flagrantă fiind prețul la gaz, care a crescut de cinci, șase, șapte ori, din cauza poziției foarte clare pe care a avut-o față de Rusia, administrația și mare parte din cetățeni susțin parcursul european și în acest ciclu, care înseamnă președinte plus Parlament patru ani, Moldova va face tot ce ține de ea ca să intre în Uniunea Europeană. Și, pe de altă parte, în cadrul Uniunii Europene există unanimitate pentru ca Moldova să intre, dacă îndeplinește condițiile„, a spul Nicușor Dan.

Întrebat de ce Moldova a reușit să se apere mai bine decât România de atacurile hibride ale Rusiei, Nicușor Dan a spus că țara vecină ”a fost prevenită„.

”Oamenii se așteptau în 2024 ca Rusia să încerce să influențeze alegerile și mai ales referendumul. (…) Pe scurt, Republica Moldova era prevenită, acolo unde au simțit că nu au resurse, au cerut ajutorul țărilor europene și l-au primit„, a spus Dan.

România a fost ”prinsă pe picior greșit„ din cauza amplorii și vitezei tehnologice a operațiunii desfășurate în favoarea lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, a arătat președintele.

Despre rezultatul alegerilor din Moldova, președintele a mai arătat că sunt ”o chestiune foarte serioasă„ și că ar fi fost grav să ajungă sub influența rușilor.

”Vă mărturisesc că le-am urmărit toată ziua, am dat și niște mesaje pentru cetățenii basarabeni din România, insist pe această terminologie. (…) Bineînțeles că rezultatul este absolut încurajator. Știți că am fost de câteva ori în Republica Moldova în intervalul ăsta și îngrijorările erau mari. Am avut campania pentru prezidențiale și referendumul din 2024, în care estimările au fost că 80.000, poate chiar 100.000 de voturi, au fost cumpărate de rețeaua Șor. Banii pe care Rusia i-a investit în campania asta au fost mult mai mulți decât în 2024 și cu o lună și jumătate – două înainte autoritățile au văzut că rețele importante, inclusiv a CEC-ului, fuseseră penetrate de către cineva, se suspectează Rusia, și atunci a fost o cursă contra-cronometru ca infrastructura de bază pentru alegeri să fie repusă în funcțiune”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a mai declarat și că ori de câte ori ni se va solicita ajutorul pe subiecte precum pre-aderarea, post-aderarea și fondurilor europene, specialiștii din țara noastră vor lucra cu autoritățile din Republica Moldova.