Nicușor Dan. Parteneriatul cu SUA – puternic

Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii este ”puternic”, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, care se arată încrezător că investițiile bilaterale și oportunitățile de afaceri vor crește, cooperarea în domeniul securității și apărării se va consolida, iar colaborarea în domeniul energiei nucleare va continua.

”Astăzi sărbătorim Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, o ocazie specială de a aduce un plus de valoare Parteneriatului nostru strategic bilateral, care a evoluat de-a lungul a 28 de ani într-o manieră vibrantă și substanțială, în beneficiul cetățenilor români și americani. Parteneriatul nostru este puternic pentru că este o relație dinamică, care a continuat să crească, răspunzând priorităților comune, precum și evoluțiilor regionale și globale”, a scris Nicușor Dan, vineri, pe platforma X.

El se declară încrezător că, prin eforturi comune, investițiile bilaterale și oportunitățile de afaceri vor crește, cooperarea în domeniul securității și apărării se va consolida, iar colaborarea ”excelentă” în domeniul energiei nucleare va continua.

”Aștept cu nerăbdare să văd potențialul vast al Parteneriatului nostru strategic desfășurându-se în viitor”, a mai scris șeful statului.

El se declară încrezător că, prin eforturi comune, investițiile bilaterale și oportunitățile de afaceri vor crește, cooperarea în domeniul securității și apărării se va consolida, iar colaborarea ”excelentă” în domeniul energiei nucleare va continua.

”Aștept cu nerăbdare să văd potențialul vast al Parteneriatului nostru strategic desfășurându-se în viitor”, a mai scris șeful statului.

Today we celebrate RO 🇷🇴– US 🇺🇸#FriendshipDay, a special occasion to bring added value to our bilateral Strategic Partnership, which has evolved along 28 years in a vibrant and substantial manner, to the benefit of Romanian and American citizens.

Our partnership is strong because…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 11, 2025