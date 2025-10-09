Nicușor Dan și Viktor Orban, împreună la congresul UDMR

Clujul va găzdui mâine întâlnirea dintre președintele român și premierul maghiar. Nicușor Dan și Viktor Orban vin la Cluj la invitația conducerii UDMR.
Surse politice susțin că prim-ministrul român Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal (PNL), va fi, de asemenea, prezent la evenimentul politic.
Intrevederile dintre oamenii politici sunt prilejuite de cel de-al 17-lea Congres al UDMR. Evenimentul are loc vineri la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.
Fostul primar al Bucureștiului le datorează mult maghiarilor din România și URDM, deoarece în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 18 mai a reușit să întoarcă soarta împotriva liderului AUR, George Simion, printre alții, cu voturile alegătorilor maghiari, și să câștige competiția decisivă.
Sprijinul lui Nicușor Dan în așezările transilvănene locuite de o proporție semnificativă de maghiari a fost excepțional, în mare parte peste 80%. Peste 600 de mii de maghiari din România au votat pentru alegerea lui Nicușor Dan.
