Noi numiri controversate la vârful SUA (foto/video)

Direcţia naţională a serviciului de informaţii a SUA va fi condusă de Tulsi Gabbard, fost militar şi transfug al Partidului Democrat, ale cărui poziţii favorabile Rusiei au stârnit controverse. Anunţul a venit de la preşedintele ales Donald Trump.

Imediat după invazia rusă din februarie 2022, Tulsi Gabbard a scris pe reţeaua de socializare X: „Acest război şi această suferinţă ar fi putut fi evitate dacă administraţia Biden şi NATO ar fi luat pur şi simplu în considerare preocupările legitime ale Rusiei cu privire la o posibilă intrare a Ucrainei în NATO”.

Congratulations to @TulsiGabbard on her nomination as Director of National Intelligence. Her military service and dedication to our Constitutional rights make her a strong choice for this critical role. Wishing her success in leading our intelligence community. pic.twitter.com/H0b88AAEEr

Propunerea pentru postul de procuror general este Matt Gaetz, ceea a provocat unde de şoc, întrucât congresmenul din Florida este suspectat că ar fi fost implicat în traficarea sexuală a unei minore, relatează Associated Press.

Matt Gaetz, un congresman din nord-vestul Floridei cu patru mandate şi un aliat apropiat al lui Trump, a jucat un rol central în îndepărtarea din funcţie, în 2023, a preşedintelui republican al Camerei Reprezentanţilor, Kevin McCarthy. El este membru al Comitetului pentru servicii armate al Camerei Reprezentanţilor şi al Comitetului judiciar al Camerei Reprezentanţilor.

„Matt va pune capăt guvernării instrumentalizate, ne va proteja frontierele, va dezmembra organizaţiile criminale şi va restabili credinţa şi încrederea puternic zdruncinate ale americanilor în Departamentul de Justiţie”, a declarat Trump în comunicatul în care şi-a anunţat opţiunea, care va trebui să fie confirmată de către Senat, unde republicanii au câştigat majoritatea.

Alegerea lui Gaetz vine în contextul în care Comisia de etică a Camerei Reprezentanţilor încă investighează acuzaţiile potrivit cărora acesta ar fi făcut parte dintr-o schemă care a condus la traficarea sexuală a unei fete de 17 ani. Comitetul a declarat că investigaţia sa vizează inclusiv posibila implicare a lui Gaetz în comportament sexual neadecvat şi în consumul de droguri ilicite, posibila acceptare de cadouri necorespunzătoare şi va verifica, de asemenea, dacă a încercat să obstrucţioneze investigaţiile guvernamentale în privinţa comportamentului său.

Gaetz a negat categoric toate acuzaţiile aduse.

În 2023, Departamentul de Justiţie a închis un dosar de trafic sexual împotriva lui Gaetz, fără a formula nicio acuzaţie împotriva sa.

Donald Trump a mai anunţat miercuri numirea lui Marco Rubio în funcţia de secretar de stat, confirmând informaţii din presa americană, relatează AFP.

Senatorul, cunoscut pentru poziţiile sale anti-China, va fi „un apărător înfocat al naţiunii noastre, un prieten adevărat al aliaţilor noştri şi un războinic neînfricat care nu va da înapoi niciodată în faţa adversarilor noştri”, a spus preşedintele ales, potrivit unui comunicat.

Marco Rubio: “I will make this promise to you today. I will do whatever it takes…Trump, a con artist, will never get control of this party…We cannot allow a con artist to get access to the nuclear codes of the United States of America.”pic.twitter.com/vFzS2bGRvR

