O nouă ședință a coaliției de guvernare. ,,S-a terminat în sânge”

O nouă ședință a coaliției de guvernare fără concluzii privind alegerile din București și reforma administrației locale. ,,S-a terminat în sânge”

Surse participante la ședința coaliției ce a avut loc, în această după-amiază, la Palatul Victoria, au declarat că discuțiile au fost ,,contondente” și s-au terminat ,,în sânge”. Alte surse susțin că atmosfera nu a fost chiar atât de tensionată, dar nici prietenoasă.

Nervii nu au dus la nimic până la urmă. Nu a fost luată o decizie privind organizarea alegerilor pentru București în luna noiembrie sau amânarea lor pentru primăvara viitoare. Liderii PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, au părăsit strategic întâlnirea exact înainte să se discute subiectul. Au făcut astfel imposibilă luarea unei decizii.

Este de notorietate faptul că PSD nu vrea alegeri pentru București în condițiile în care PNL și USR ar putea avea candidat comun și amenință cu ruperea coaliției. PSD cere ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat, singurul scenariu în care ar fi avantajat.

Discuțiile despre scrutinul din Capitală au fost dure, povestesc unele surse participante. Altele susțin că atmosfera nu a fost tensionată, dar că ar fi existat un schimb de replici între ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanții USR din cauza unei plângeri penale depuse de deputatul Emanuel Ungureanu împotriva premierului Ilie Bolojan, pe motiv că nu organizează alegeri.

Unii participanți au atras atenția că nu poate fi luată o decizie privind alegerile atâta vreme cât PSD lipsește, moment în care, pe un ton glumeț, Tanczos Barna a remarcat că nici cu PSD la masă nu se poate lua nicio decizie.

Alte surse povestesc că, la un moment dat, premierul ar fi spus că organizează alegeri anul acesta, dar nu a părut să fie o declarație fermă pe care musai să o și ducă la îndeplinire.

Un alt subiect la care PSD a lipsit a fost dezbaterea despre reducerea numărului de parlamentari la 300. În privința acestei teme, pentru care românii s-au pronunțat printr-un referendum, se împotrivesc PSD, UDMR și minoritățile. Inițiativa aparține USR și este susținută puternic de premierul Bolojan.

Nici în cazul reformei din administrația locală, despre care coaliția discută de mai bine de două luni, partidele de la putere nu au căzut la pace. Este a treia ședință în care liderii agreează tăierile de 10% din administrația locală și centrală, fără să bată palma pentru modalitatea în care se va întâmpla. Dacă în ședința anterioară PSD a reclamat faptul că nu toți primarii trebuie să dea oameni afară, de data aceasta Sorin Grindeanu le-a spus celorlalți participanți că vrea să vadă mai întâi cum va arăta reforma administrației centrale și abia apoi își va da acordul pentru cea locală.

Cineva l-ar fi întrebat dacă nu cumva congresul PSD din 7 noiembrie îl împiedică să ia o decizie cu privire la subiect, dar el ar fi negat. Le-ar fi transmis tuturor că este singurul candidat și nu are emoții, în schimb nu a negat că primarii PSD sunt supărați pe tăierile de personal și nu au încredere că se vor face și reduceri în administrația centrală. Așa că a cerut să vină fiecare instituție de la centru cu planul de reduceri și abia apoi PSD va fi de acord cu tăierile de la primării. Procesul e greoi, ar putea dura luni de zile, ceea ce i-a făcut pe unii participanți să creadă că PSD caută orice motiv ca să amâne o decizie.