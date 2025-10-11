Orban ”face lumină„. Călin Georgescu în cea mai proastă decizie a lui Iohannis

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că ”nu s-a născut din neant” Călin Georgescu şi că acesta a apărut pe fondul unei decizii proaste a fostului preşedinte Klaus Iohannis, care a creat ”monstruoasa coaliţie” formată din PSD şi PNL.
”Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simpu, cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere.
În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi 24.
Orban a susţinut că decizia lui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare a fost una ”catastrofală”.
”A fost o decizie catastrofală care a fost luată… după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile.
Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare… oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a spus Orban.
Georgescu a „aparut” in schema cu 3 ani inainte de „monstroasa coalitie”, atat de usor se demonteaza minciunile astora. Organ vorbeste pentru altii (SRI, USR), vorba lui din Piata Infrangerii: „Cine nu sare, ia inchisoare” !
@ Ludovic Orban nu maimuța în târg, ,,e în treabă” ?
Democratizarea României și posibilitatea reformării statului va fi incepe când indivizi ca Traian Băsescu, Ludovic Orban, Raluca Turcan, Vasile Blaga, Tudose, agentura sorosită USR va dispare. Cum poate un individ șters, care a făcut un enorm rău românilor, imaginii României și intereselor economice și strategice ale României să fie cooptat la echipa președintelui Dan?
Cine nu sare , cine spunea oare?
si acum cine a adus pnl psd la guvernare?orban asta e prost de impunge.pe johanuss il pupa-i in toate partile moi.ai fost presedinte pnl si prim ministru.eu cred ca johanuss te-a pus.esti un impostor ca si nicusor.
Ce ar trebui să vă spun?!
Sică, dacă aveai un dram de bun simț (diplomație nu-ți cere nimeni ție!) realizai că nu trebuie să faci declarații de acest gen. Poate nu știi unde lucrezi (angajat din considerente sociale), poate nu ți s-a administrat la angajare un test similar celui din circulația rutieră… Să vorbești tu, urmaș al Brătenilor, de „monstruoasa coalitie” este ca în proverbul ăla cu funia din casa spânzuratului!
Nah uite ca a aparut din tenebre”Sfintul”. El este cel mai pur, cel mai trecut pe la Nufarul.Sarmane Patriciu Dinu , uite de cine ti-a fost mila!
Pai si acum decizia lui Nicusor sa aduca pe Psd la guvernare cum e?
A venit penibilul mandolină cu frustrările lui! Scârbă…
Băi Mandolină, o fărâmă de bun simț dacă aveai, ai fi realizat că, în calitatea ta de angajat (din considerente sociale) la Administrația Prezidențială, nu trebuie să faci asemenea declarație. Repet, bun simț, că diplomație nu-ți cere nimeni ție. A pomeni tu, urmaș al Brătenilor, de „monstruoasa coalitie” este ca în proverbul ăla cu funia din casa spânzuratului. Așa e când anumite teste se fac numai în circulația rutieră, nu și la angajare.
Triada zero: Boc,Ciolosh,Orban. Au fost premierii zero ai tarii. Acum se pregateste Bolojan sa confirme cvartetul. Ca sa crezi in balivernele lui Orban trebuie sa fii userist.
Este vina oamenilor politici, spuse el care este negustor de papiote. Electrician. Fochist. Ce e Orban?
Ca si Iohannis, care seful statului fiind, explica prostimii ca statul e esuat. El fiind in trecere, un oarecare.
E necesara o anume doza de prostie totusi ca sa faci asemenea afirmatii din asemenea postura. Prostie sau nesimtire, sau amandoua.
Dupa razboi,multi viteji se arata,Orban nu face exceptie…din ciclul’hai sa vorbim degeaba ca tot stam de pomana’