Coaliția, discuții la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, o nucă tare

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit miercuri la Palatul Victoria. Are loc o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale.

Sunt prezenți la reuniune vicepremierul Marian Neacșu și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor, Cseke Attila (UDMR), Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale din Parlament și nu în ultimul rând premierul Ilie Bolojan,

Sunt puse în discuție două scenarii principale: unul care vizează o reducere din posturile ocupate și un altul care presupune un mix de reduceri de cheltuieli, la bunuri și servicii și de personal, potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.

El a explicat, într-o intervenție TV, că mecanismul propus de minister nu aduce reduceri de personal semnificative acolo unde ”primarul a fost un gospodar bun și și-a eficientizat structura de personal„.

”Ceea ce înseamnă că la peste 700 de UAT-uri, practic, nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.400-2.500 de UAT-uri, și acolo diferențiat. Acolo unde organigrama este plină, este ocupată, toate posturile sunt ocupate, evident e vorba de o reducere mai semnificativă de personal. Pentru că se aplică un procent de 30% prin care, la final, se ajunge la o reducere de 10% posturi ocupate„, a afirmat Cseke Attila.

Reforma administrației locale se axează pe ”acest număr de reduceri de posturi„, s-a declarat nemulțumit Cseke Attila.

”În timp ce pachetul acesta are 50 de pagini cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare, ajută autoritățile locale„, a explicat ministrul.

Lipsa unui acord în coaliție privind reforma administrației locale ar dăuna

”Noi credem, vorbesc de UDMR și de Ministerul Dezvoltării, că prima variantă trebuie reglementată, trebuie reglementată urgent, imediat după aceasta și reducerea la administrația centrală, pentru că și acolo avem o birocrație. Sigur, acolo nu avem un sistem, hai să spun, atât de bine legiferat ca la administrația locală – acolo reducerea de 20% este prevăzută în programul de guvernare, în cel puțin două locuri – la administrația centrală nu avem un procent în programul de guvernare„, a mai spus Cseke Attila.