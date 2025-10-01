Coaliția, discuții la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, o nucă tare

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit miercuri la Palatul Victoria. Are loc o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale.
Sunt prezenți la reuniune vicepremierul Marian Neacșu și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor, Cseke Attila (UDMR), Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale din Parlament și nu în ultimul rând premierul Ilie Bolojan,
Sunt puse în discuție două scenarii principale: unul care vizează o reducere din posturile ocupate și un altul care presupune un mix de reduceri de cheltuieli, la bunuri și servicii și de personal, potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.
El a explicat, într-o intervenție TV, că mecanismul propus de minister nu aduce reduceri de personal semnificative acolo unde ”primarul a fost un gospodar bun și și-a eficientizat structura de personal„.
”Ceea ce înseamnă că la peste 700 de UAT-uri, practic, nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.400-2.500 de UAT-uri, și acolo diferențiat. Acolo unde organigrama este plină, este ocupată, toate posturile sunt ocupate, evident e vorba de o reducere mai semnificativă de personal. Pentru că se aplică un procent de 30% prin care, la final, se ajunge la o reducere de 10% posturi ocupate„, a afirmat Cseke Attila.
Reforma administrației locale se axează pe ”acest număr de reduceri de posturi„, s-a declarat nemulțumit Cseke Attila.
”În timp ce pachetul acesta are 50 de pagini cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare, ajută autoritățile locale„, a explicat ministrul.
Lipsa unui acord în coaliție privind reforma administrației locale ar dăuna
”Noi credem, vorbesc de UDMR și de Ministerul Dezvoltării, că prima variantă trebuie reglementată, trebuie reglementată urgent, imediat după aceasta și reducerea la administrația centrală, pentru că și acolo avem o birocrație. Sigur, acolo nu avem un sistem, hai să spun, atât de bine legiferat ca la administrația locală – acolo reducerea de 20% este prevăzută în programul de guvernare, în cel puțin două locuri – la administrația centrală nu avem un procent în programul de guvernare„, a mai spus Cseke Attila.
Totusi… mint astia de ingheata apele. Ce reforma, ce reducer a cheltuielilor?
Citeam ieri in alt ziar ca se discuta in guvern majorarea salariului minim. Ori toti stiu ca aceast majorare va impinge in sus TOATE salariile, mai ales in sectorul bugetar ptr ca grila de salarizare pleaca de la salariul minim caruia se aplica un coeficient de multiplicare.
Si acuma cireasa de pe tort, DOAR SALARIUL MINIM, nu si pensiile!
De unde se deduce ca guvernantii considera ca pensionarii au pensiile prea mari si ca ei trebuie sa fie singurii care sa plateasca toate cheltuielile statului din pensia lor.
Cum gandesc astia cand considera ca salariile sunt mici iar pensiile prea mari?! De ce ii uraste politicul romanesc, guvernul, presedintele pe pensionari?! De ce fac tot ce pot ca sa le ingreuneze anii batranetii ramasi?!
cseke atila era ministrul sanatatii care aplica politica taierilor si a suferintei promovate de neghiobii basescu-boc, politica pe fondul careia a avut loc tragedia de la Maternitatea Giulesti! cri.mina.lii in functii….. rasplatiti pentru „realizari”
se reuneste PSD-PNL-USR-UDMR ca sa taie din administratia locala, dar posturile vizate o sa se regaseasca, in mod garantat, la primariile AUR
muhahahahaha
nevinovatii astia de la putere sint total anacronici… este mai mult decit hilar sa vezi asa solemnitate si elan in facerile acestor instrainati. si tot cauta si framinta subiecte care-s moarte inca de pe vremea lui Caragiale…
Ca un bou ce sunt, înțeleg că, măsurile de taiere a veniturilor își fac efectul de la 01.01.2026! Până atunci, Dilaila! Succesuri guys!