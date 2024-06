Pe mâna cui a ajuns Fortul 13 Jilava

Fortul 13 Jilava este transferat din administrarea Penitenciarului Jilava în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, condus de controversatul liberal Hubert Thuma.

Fortul 13 Jilava va putea fi consolidat, conservat, restaurat şi valorificat din punct de vedere turistic şi cultural, după adoptarea, vineri, a Hotărârii de Guvern care transferă Fortul 13 din administrarea Penitenciarului Jilava în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, potrivit oficialilor.

Potrivit unui comunicat de presă comun al miniştrilor Justiţiei şi Culturii, Alina Gorghiu şi Raluca Turcan, şi al preşedintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, privind valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Fortului 13 Jilava, acest obiectiv se află, începând cu data de 11 ianuarie 2012, în lista Monumentelor Istorice, dar este în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Bucureşti Jilava.

Termenul de realizare a lucrării de consolidare şi conservare a imobilului va fi de cinci ani de la preluarea acestuia în administrarea CJ Ilfov, sursa de finanţare pentru realizarea lucrărilor privitoare la Fortul 13 Jilava urmând a fi asigurată din fondurile bugetului judeţului Ilfov şi din alte surse atrase în condiţiile legii.

„Din păcate, se pare că unii uită istoria de dinainte de 1989. Pentru PNL, partid istoric şi care a resimţit din plin nedreptăţile unui regim totalitar, este o prioritate să arate generaţiilor viitoare ce s-a făcut bine, dar şi ce s-a greşit şi cum putem evita repetarea ororilor. Un pas important este valorificarea potenţialului istoric, social şi cultural, iar Fortul 13 Jilava este un exemplu în acest sens. Trebuie precizat că reuşita de azi se datorează efortului a patru instituţii: Consiliul Judeţean Ilfov, Ministerul Justiţiei, Ministerul Culturii, toate cu conducere PNL, şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, a spus ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, citată în comunicat.

La rândul său, ministrul Culturii, Raluca Turcan, a afirmat că restaurarea Fortului 13 Jilava reprezintă „o dovadă a angajamentului nostru de a arăta viitoarelor generaţii că dramele şi abuzul regimului comunist nu trebuie uitate”.

„Îmi amintesc şi acum vizita din septembrie 2023 la Fortul 13 Jilava, un simbol al represiunii comuniste şi un loc care nu ne permite să uităm istoria recentă. Acesta este motivul pentru care am făcut eforturi, alături de preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, ministra Justiţiei, Alina Gorghiu, Alexandru Groza, directorul Muzeului Ororilor Comunismului în România, instituţie subordonată Ministerului Culturii, şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a găsi o soluţie care să permită restaurarea şi valorificarea culturală si turistică a Fortului 13 Jilava. Acest obiectiv este un monument istoric şi realizarea unui muzeu care să prezinte perioadele istorice prin care a trecut această clădire, ororile petrecute acolo, reprezintă o dovadă a angajamentului nostru de a arăta viitoarelor generaţii că dramele şi abuzul regimului comunist nu trebuie uitate”, a spus Raluca Turcan.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a caracterizat evenimentul drept „un pas extrem de important”.

„Un pas extrem de important – Fortul 13 devine muzeu. Are nevoie de restaurare, consolidare şi reabilitare. Îl preluăm în administrare şi identificăm toate sursele de finanţare de care avem nevoie să-l consolidăm şi să-l punem în circuitul cultural. Folosim bani de la bugetul local, fonduri din POR, nu ratăm nicio linie de finanţare. Transformarea Fortului 13 în muzeu înseamnă valorificarea potenţialului său istoric, social, cultural şi turistic. Am fost acolo, printre acele ziduri. E greu de descris în cuvinte ce am trăit. Este important să ne cunoaştem istoria, este important ca generaţiile viitoare să-şi cunoască trecutul, să nu repete greşelile trecutului şi să lupte mereu pentru un viitor mai bun”, a declarat Hubert Thuma.