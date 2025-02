Pentru ce a fost războiul din Ucraina?

Vestul a contribuit la pornirea unui război în care nu a dorit o clipă să lupte, un război în care a ajutat Ucraina pentru un viitor pe care refuză să i-l garanteze. Oficialii administrației Biden au spus de mai multe ori că ”războiul are o miză mai mare decât Ucraina”. Cea mai importantă întrebare la care fostul președinte Biden si consilierii săi, aliații europeni și regimul Zelenski vor trebui sa răspundă după ce războiul se va încheia în Ucraina (indiferent sub ce formă) va fi pentru ce a fost acest război?

Într-un interviu pentru Time, Eric Green, fost membru in Consiliul Național de Securitate în timpul administrației Biden a spus: ”În mod deliberat, nu am luat în calcul parametrii teritoriali. Obiectivul mai important era ca Ucraina să supraviețuiască ca țară suverană, democratică și liberă să se integreze în Vest”. Adică SUA nu au intenționat să susțină Ucraina pentru a împinge trupele ruse din teritoriile ocupate. Administrația Biden a repetat vreme de doi ani că va susține Ucraina ”atât cât va fi necesar”, însă aceasta însemna atât cât va fi ușor de gestionat pentru Statele Unite. Ofensiva din vara anului 2023 dusă de armata Ucrainei a fost o operațiune de imagine care a costat mii de vieți. Pentru că, după cum scria The Wall Street Journal, oficialii militari din Vest știau că Ucraina nu are nici armamentul și nici instrucția necesare pentru a disloca forțele ruse din Crimeea. Câte alte operațiuni ale armatei ucrainene au urmat oare acest model?

Dacă administrația Biden nu a intenționat să ofere Ucrainei tot ce avea nevoie pentru a recupera teritoriile și dacă nu a intenționat să primească Ucraina în NATO, atunci pentru ce a fost acest război? Pentru democrația adusă de un regim Zelenski care nu se dă dus de la putere? Pentru guvernele regimului Porosenko, formate din străini ce-și primeau pașaportul ucrainean cu o noapte înainte de numire? Pentru testarea cu degetul a rezistenței Rusiei post-Război Rece, o fantezie de a sparge Rusia în republicile sale etnice, o încercare de a demonstra Chinei cum Occidentul, după trei ani de război nu poate produce decât de trei ori mai puțină muniție de artilerie decât Rusia? Și totul cu prețul a sute de mii de ucraineni morți și mutilați, al creării unei generații de războinici în Rusia, al punerii Rusiei pe picior de război și cu prețul a oferirii argumentelor pentru viitoare aventuri militare împotriva Europei? A fost pentru a demonstra că NATO se poate extinde oriunde dorește?

Nu administrația Trump trădează Ucraina prin ultimele declarații și prin pornirea unor negocieri cu Moscova și nu Polonia, țările baltice, Marea Britanie apără acum Ucraina. Ucraina a fost trădată cel puțin de la Summitul NATO de la București din 2008, de la lovitura de stat din 2014 ăși anexarea Crimeii.

După suferința uriașă a Ucrainei va urma stabilirea parametrilor teritoriali ai viitoarei păci, Ucraina va pierde teritorii, va recunoaște anexări ruse. Vor fi stabilite zona demilitarizată și rolul trupelor de menținere a păcii, care nu vor fi sub mandat NATO, nu vor fi acoperite de umbrela SUA și nu vor fi doar trupe europene. Va urma și reducerea sancțiunilor împotriva Rusiei. Vor începe să curgă sute de miliarde de euro din Europa pentru reconstrucție.

Iar cel mai important este că Rusia nu va încheia o pace care să privească strict Ucraina, pentru că nu această țară singură a fost amenințarea percepută de Moscova, ci NATO si arhitectura de Securitate din Europa – de data aceasta SUA vor discuta ceea ce au refuzat să discute în decembrie 2021, înaintea începerii războiului: propunerile ruse privind garanții de securitate care implică și retragerea bazelor SUA din noile state membre, încetarea extinderii NATO (oficială sau clandestină, așa cum s-a încercat în Ucraina). Rezultatul acestui război este rău nu doar pentru Ucraina, ci și pentru aliații din flancul estic al NATO.