Polițist acuzat că încasa bani de la prostituate

Marți dimineață, polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, au efectuat o serie de percheziții la mai multe adrese din oraș și din Capitală.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, descinderile au vizat imobilele deținute de tatăl bărbatului, afacerist cunoscut în Târgu-Jiu.

Banii colectați în uniforma de polițist

Agentul de poliție mergea în uniforma de serviciu pentru a colecta banii proveniți din chirii. Sursele citate susțin că acesta era sub protecția unor șefi din cadrul instituției, și că nu erau străini de activitățile sale.

În momentul de față, bărbatul se află sub control judiciar. În dosar se efectuează cercetări pentru comiterea de proxenetism.

Ancheta este în desfășurare și nu este exclusă extinderea investigațiilor și cu privire la alte fapte de natură penală, inclusiv sumele considerate obținute din chiria apartamentelor puse la dispoziție prostituatelor.