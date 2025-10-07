Posturi noi pentru foștii consilieri de la Cotroceni

Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia. Ce posturi țintesc Luminița Odobescu și Dacian Cioloș – surse

Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidențial pentru apărare, va fi trimis ambasador în Turcia, susțin surse politice pentru Cotidianul. Luminița Odobescu, consilier prezidențial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid. Cei doi își vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie.

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloș este vehiculat în MAE pentru un post de ambasador al României la UE. În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul președinte Klaus Iohannis în 2021.

Și Andrei Țărnea, în prezent purtător de cuvânt al MAE, va fi trimis ca ambasador, dar încă negociază destinația, susțin sursele citate.

De asemenea, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, va fi rechemat în țară în această toamnă. Muraru a anunțat conducerea MAE că își va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la București.