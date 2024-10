Povestea Cărțindar

Voluntarii-povestași celebrează educația pentru copiii din sate.

Asociația „Eu, tu și ei” Focșani celebrează educația nonformală, solidaritatea între generații și voluntariatul în beneficiul copiilor din sate la ultima tabără de dezvoltare personală prin lectură și arta povestirii din acest sezon, de această dată pentru voluntarii adolescenții implicați în proiectul #Cărțindar – ateliere de povești și minibiblioteci pentru copiii din sate, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Evenimentul, organizat în perioada 18-20 octombrie 2024, are loc la Lepșa, în parteneriat cu Parcul Natural Putna și Casa Tisaru, și aduce împreună voluntari, parteneri și specialiști care să lucreze pentru îmbunătățirea abilităților de lucru pentru echipa de tineri voluntari ai programului cultural și de literație c@rte în sate.

Cu sprijinul acestor tineri, Asociația „Eu, tu și ei” a organizat în vara anului 2024 tabere de lectură și dezvoltare personală și ateliere de povești pentru un număr de peste 700 de copii din județele Vrancea și Galați. Povestașii au adus și o binemeritată recunoaștere națională a programului cultural c@rte în sate: Premiul I la Gala Națională a Societății Civile, la secțiunea „Proiecte realizate cu implicarea voluntarilor”, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la București, la final de iunie.

O echipă de 50 de povestași, elevi, studenți și profesori, a pornit la drum încă din primele zile ale verii într-un adevărat maraton al lecturii. Prin intermediul proiectului #Cărțindar, voluntari și profesioniști din domeniul cărții și-au dat mâna cu reprezentanți ai comunităților locale pentru a oferi oportunități de învățare și dezvoltare personală copiilor chiar la ei pe uliță, cu scopul de a reduce analfabetismul funcțional și marginalizarea culturală prin activități creative și acces la literatură. Echipa lui Cărțilă, așa cum este cunoscută de copii, a organizat peste 30 de ateliere de lectură și literație pentru copii din 15 comunități, șase fiind tabere de zi în vatra satelor Nămoloasa, Corbița, Spulber, Valea Sări, Mărăști și Argea. Tot în această perioadă, voluntarii au lucrat cu copii din sate precum Ciușlea, Poienița. Garoafa, Cotești, Popești, Bordești, respectiv de la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani, în parcul Nicolae Bălcescu. În premieră, echipa lui Cărțilă a organizat un atelier de povești în satul Tuk din Croația, pentru copiii familiilor care au participat la forumul Economic Diplomacy and Integrity, în perioada 14-23 august 2024. Alte activități au avut loc la Muzeul Memorial „Alexandru Vlahuță” Dragosloveni, pentru copii din satele de pe Valea Râmnicului, care s-au întâlnit cu elevi de la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea”, ateliere pe scările librăriei Alexandria Focșani și o excursie culturală, cu trenul, la Muzeul Național al Literaturii din București.

Taberele de lectură și dezvoltare personală „Prietenii cărților” au fost gratuite pentru copii, grație proiectului #Cărțindar – ateliere de povești și minibiblioteci pentru copiii din sate, cofinațat de AFCN, în urma unui concurs național de proiecte pentru care a fost obținută suma de 119,075 lei. Nou inventat, cuvântul #Cărțindar provine din „Merindar” și oferă generic merinde pentru mințile însetate de cunoaștere ale copiilor.

Silvia Nichita, fondatoarea programului c@rte în sate:

„În vatra satelor, ca în Poiana lui Iocan, copii vin pentru a se bucura împreună. Timizi la început, ei capătă treptat curaj și încredere în sine, se simt prețuiți și valorizați, se deschid către lumea visurilor întocmai ca o carte ce așteaptă să fie răsfoită. Ascultă povești citite frumos pentru ei și le „sorb” apoi înțelesul, ei citesc și își spun propriile povești, mânâncă bomboane, beau ceai sau limonadă, și învață prin joc și joacă. Înarmați cu generozitate și compasiune, voluntarii povestași au dus valiza cu povești în zeci de comunități vulnerabile la sărăcie, unde nu există biblioteci și nici alte oportunități educaționale sau culturale pe durata vacanțelor sau la sfârșit de săptâmână. Oferim astfel un remediu pentru afecțiunile lumii noastre, dăruind timp copiilor uitați de autorități și chiar de părinți. Copiii nu au primit de la povestașii noștri doar cărți (pentru unii prima carte) ci au văzut cu ochișorii lor că există o lume alternativă la manele, jocuri de noroc, false modele și „cultură de tip TikTok”. Lucrăm în această perioadă pentru crearea unei Bănci de carte, care să deservească profesori și elevi din medii vulnerabile și strângem fonduri pentru crearea Centrului educațional mobil pentru a ajunge la mai mulți copii și a scoate „N-ul” din expresia „N-a avut cine să mă învețe!”. Este o ambulanță a Educației pentru o Românie care se vrea educată.

În ultimi 7 ani, programul c@rte în sate a devenit o platformă de colaborare și învățare care validează un model creativ, inovativ de intervenție.

Într-o epocă a conflictelor, transformăm cartea în #ArmăDeInstrucțieÎnMasă pentru că doar învățând ne putem ajuta.„

Mulțumim comunităților locale pentru primire și colectivelor de cadre didactice, pentru frumoasa colaborare cu echipa #CarteInSate a Asociației „Eu, tu și ei”.

În cadrul programului, în sezonul de toamnă, se va organiza în luna noiembrie un webinar care va avea tema „Ce ne facem cu cititul”, un concurs de scriere creativă pentru copii, cu tema „Povestea vieții mele”, precum și un serviciu de împrumut de tip „Banca de carte”, adresat în principal profesorilor de limba și literatura română, învățătorilor, respectiv familiilor din comunități vulnerabile care nu își permit să cumpere cărți.

Puterea transformatoare a voluntariatului

Cel mai activ voluntar al asociației din această vară a fost Teodora Elena Bratu, elevă a Colegiului Național „Unirea” Focșani: „În viața fiecărui om există un moment care îl schimbă, care îl ajută să-și dea seama ce fel de persoană este și care îi dă o perspectivă asupra viitorului. Așa s-a întâmplat și în cazul meu, anul trecut, când am participat la prima activitate organizată în cadrul proiectului c@rte în sate. La început eram anxioasă și îmi era teamă să mă implic, dar cu timpul am observat că voluntarii sunt ca o familie, atmosfera din deplasări este unică și de fiecare dată când întâlneam alți copii sentimentul era diferit. Asta m-a făcut să-mi doresc să mă implic în mult mai multe activități ale căror povești rămân în inimile voluntarilor. Voluntariatul alături de Cărțilă, prietenul copiilor care citesc, m-a ajutat să mă pot exprima mai bine în public, să nu mă mai închid în mine în momentele tensionate, să fiu mai creativă să am inițiativă și să zâmbesc mereu. După cum ne spune mereu Silvia Nichita, fondatoarea proiectului nostru, «salariul» voluntarilor sunt îmbrățișările și zâmbetele pe care le primim de la copii, iar eu pot confirma, deoarece mi se umple inima de bucurie când văd cum se bucură de prezența noastră la ei în sat și se desprind de lumea realității și intră într-o lume de poveste alături de noi. Mă bucur că de fiecare dată când suntem împreună, râdem, cântăm, citim, dansăm și ne bucurăm de acele momente. Fiecare moment e unic și sunt sigură că oricine ar prinde gustul voluntariatului la noi în proiect nu o să vrea să mai plece vreodată.„