Premierul, acuzat că ar ordona blocarea PSD

Ilie Bolojan este acuzat că le-ar fi cerut membrilor PNL să nu voteze proiectele depuse de PSD în Parlament, care modifică decizii recente ale Guvernului.

Totul ar fi avut loc în cadrul unei ședințe la Senat, în grupul senatorilor PNL fiind abordat subiectul măsurilor fiscale nepopulare adoptate de Guvern pentru a face economii la buget.

Deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat într-o postare pa Facebok afirmând că dacă se confirmă că premierul Bolojan ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu, ”nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă„.

”România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine”, a mai arătat Fifor.

”Supărat nevoie mare pe iniţiativele PSD, se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă pâna la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative promovate de PSD – adică tocmai acele măsuri gândite pentru corectarea nedreptăţilor din Pachetul 1, pentru sprijinirea oamenilor şi pentru stabilizarea economiei. Concret, în Senat a fost dezbătut în comisii proiectul prin care PSD propunea scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere, veteranii şi invalizii de război, foştii deţinuţi politici şi persoanele cu dizabilităţi – un demers reparatoriu, menit să corecteze excesele Pachetului 1”, arată deputatul PSD în mesajul său.

Liderul PSD Arad mai arată că în Camera Deputaţilor, PSD a depus un al doilea proiect, care viza corectarea taxării abuzive a contractelor part-time şi alte măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, astfel încât să fie protejate locurile de muncă şi echilibrul economic.

”Dacă aceste informaţii se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acţionează pentru ţară, ci împotriva propriului partener de guvernare şi, mai grav, împotriva interesului cetăţenilor”, precizează Fifor.

El mai afirmă că, ”în timp ce PSD a promovat aceste proiecte cu gândul la oameni – la mame, la pensionari, la familiile care nu-şi mai pot plăti facturile, la administraţiile locale sufocate de tăieri şi la mediul de afaceri care are nevoie de predictibilitate – Bolojan pare preocupat doar să arate că poate tăia mai mult, mai repede şi mai adânc”.

”De o sută de zile, România trăieşte sub semnul austerităţii mascate în reformă: taxe crescute, venituri diminuate, proiecte locale blocate, lipsă de dialog şi o inflexibilitate care a devenit politică de stat. Iar acum, dacă se confirmă că premierul ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu personal, atunci nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă a sa”, conchide deputatul.