Premierul Bolojan anunță noi pachete de măsuri fiscale (Video)

Premierul Ilie Bolojan susţine o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, pentru a anunța următorul pachet de reforme, ce vizează în primul rând pensiile speciale.

Premierul are în atenție, potrivit unor surse din presă, și reforma companiilor de stat și autorităților autonome, autoritățile locale, dar și evaziunea fiscală sau fondurile europene.

Potrivit Biroului de presă al Guvernului, conferinţa de presă de la Palatul Victoria începe la ora 17.00.

Update: ”Dacă nu le vom controla cheltuielile și nu ne vom încasa veniturilor, probabilitatea să revenim într-o situație complicată este destul de mare„

Principalele declarații

”Pachetul are două direcții principale să scadă deficitul și să plafonăm cheltuielile și să le scădem. Am constant că avem o reacție pozitivă. Ați văzut marți poziția comisarului pe probleme economice. A doua zi am lansat o emisiune de bonduri, pentru a ne împrumuta și am văzut o perspectivă îmbunătățită privind România pe care a avut-o piețele. Vom asigura transparența tuturor companiilor de stat publicând toate datele legate de conduceri și indicatori.

Vom modifica indicatorii de performanță. Toate conducerile funcționează pe contracte de management.

Unii s-au instalat pentru câțiva ani pe indicatori care sunt formali de multe ori, care nu sunt indicatori specifici legat de industria. Dacă ți-ai făcut ședințele lunare, dacă ai anumită componentă și dacă bifezi câteva ceva ai bifat cei mai mulți indicatori.

Vom modifica legislația pentru a reduce numărul de membri în structuri de conducere și plafonarea indemnizațiilor la un nivel rezonabil.

E nevoie să creștem eficiența acestor companii, iar indicatorii să fie cerți. Reducerea subvenției date de stat, îmbunătățirea serviciilor, profiturile suplimentare să revină statului. E nevoia de închiderea societăților care acumulează pierderi mai mulți ani consecutivi.

Nu vom mai putea tolera astfel de situații în care câștigurile sunt net diferențiate față de performanță. Este un grup de lucru pentru aceste măsuri condus de Anastasiu. Mă gândesc la CFR sau Metrorex care beneficiază de subvenții. Statul român le subvenționează cu milioane de lei.

În Marea Britanie toate companiile funcționează fără subvenție. Suntem în situația care cu 80% din buget subvenție abia terminăm anul pe 0.

O altă componentă este modificarea legislației fiscale și măsuri pentru a încasa veniturile.

Este important să ne creștem gradul de încasare. Nu putem face de pe o zi pe altă că sunt fenomene acumulate în ani de zile. Ca să combați economia neagră trebuie să faci controale serioase, se știu zonele, precum e în construcții.

E nevoie să finalizăm digitalizarea ANAF. Nu există niciun interes la ANAF să se facă digitalizarea.

Acumularea de arierate mari arată cât se poate de cert că unele societăți au fost protejate în acești ani. Societăți care sunt avertizate când sunt controlate, procese verbale care nu consemnează sume reale, ci mult mai mici, controale formale.

E nevoie de oameni specializați pe controlul prețurilor de transfer. Acesta este un domeniu foarte important, în care în afara pachetului legislativ, toate instituțiile trebuie să colaboreze, să facă schimb de date, astfel încât să combatem evaziunea fiscală și frauda în domeniul public.

Evaziunea este și o cauză, dar și un efect.

A doua direcție importantă: reducerea risipei din sistemul de Sănătate.

În urmă cu 10 ani, 2014, 2015 ponderea cheltuielilor din veniturile curente ale statului erau 11%, acum au crescut la 14-16%. Asta înseamnă niște sume foarte mari.Dacă banii vin fără probleme, nimeni nu acționează în privința bunei gestionări. E nevoie să legăm salarizarea de activitatea spitalului.

La anumite spitale costurile de personal depășesc 90%. Avem decontări fictive sau umflate în multe cazuri. Aproape toate spitalele au consultanți pentru a-și îmbunătăți indicatorul de complexitate.

Modificarea legislației fiscale

Un alt pachet care se lucrează este reforma administrației publice. Vom avea o a doua întâlnire săptămâna viitoare cu reprezentanții autorităților publice.

Vom descentraliza jocurile de noroc. E nevoie ca primăria să stabilească o zonă. Poate fi tot orașul, sau doar o stradă sau doar un cartier unde pe bază de taxă specială primăria stabilește intensitatea. Comunitățile vor decide dacă au nevoie de jocuri de noroc sau nu, dacă unul sau 100. Azi nu au competență și sunt invadate orașele noastre.

Unul din jaloanele pe care trebuie să le atingem este legat de pensiile magistraților, și extins în pasul doi la toate pensiile speciale.

Avem câteva realități care nu pot fi contestate, avem o pensionare prea rapidă a magistraților, în general la 48 de ani. Din pensionările pe care le-am semnat ca președinte, majoritatea erau la 48 de ani. A treia componenta nivelul pensiilor. Azi pensia este 80% din salariul brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu. 80% dintr-un salariu brut e mai mult decât un salariu net. Traduc asta- pensia este cât ultimul salariu. Mai există undeva ca pensia să fie egală cu ultimul salariu? Eu cred că nu. O formulare corectă este 80% din salariul net.

Toate lucrurile trebuie completată cu o nouă lege de salarizare, care să nu scadă veniturile, dar să nu permită să avem zeci de mii de procese pe interpretare care să genereze alocări suplimentare de milioane de euro”.