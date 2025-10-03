Premierul Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul despre principalele măsuri pe care le-a luat în cele 100 de zile când a preluat funcția.
”Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. Am luat măsurile care s-au impus și care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României”, a spus premierul, în conferință de presă.
”Am evitat intrarea în incapacitatea de plată pe fondul deficitelor de peste 9% și a celor mai mici venituri din PIB din UE și pe fondul cheltuielilor supradimensionate. A fost un prim pas spre recâștigarea încrederii în România.Nu a fost austeritate, ci măsuri de responsabilitate. A trebuit în această perioadă să limităm și să reducem cheltuielile publice. Măsurile adoptate de plafonare a salariilor și reducere a sporurilor au fost un prim pas absolut necesar care trebuie continuat”, a mai arătat Ilie Bolojan.
În ceea ce privește investițiile, premierul spus că a făcut ordine ca să ne încadrăm în anvelope financiare, arătând că, în cea mai mare parte, ele sunt continuate.
”Cele finanțate din bugetele naționale au fost prioritizate sau vor fi continuate doar cu coasigurarea din partea autorităților locale”, a arătat Bolojan.
”Nu doar că am evitat suspendarea, dar am renegociat programul PNRR care era amânat. Am negociat în programul SAFE o sumă importantă pentru România pentru a ne putea asigura cheltuielile pentru apărare, dar și finanțarea unor importante investiții în infrastructură cu potențial de folosire mixt civil și militar cum sunt captele autostrăzilor din Moldova”, a continuat premierul.
Ilie Bolojan a admis că nu a reușit să adopte pachetul pentru reformă în administrație locală , dar că ”avem nevoie de o administrație care să fie un factor de dezvoltare și o administrație mai eficientă„ și că reducerea cheltuielelor de funcționare ”este un capitol care nu poate fi scos din reformă„.
În ceea ce privește obiectivele pentru viitor, premierul a vorbit despre reducerea cheltuielilor pentru a avea bugete echilibrate, care să asigure finanțarea investițiilor, combaterea evaziunii fiscale, necesitatea reformelor administrației publice locale și centrale, interzicerea cumului pensiei și salariului, despre care a afirmat că e pe cale ”să găsim formula constituțională pentru a-l pune în aplicare„.
Tot în capitolul investiții, premierul a inclus nevoia finalizării a hidrocentralelor aflate într-un stadiu avansat,amintind de Iernut, unde lucrările au început din 2016. ”Dacă nu corectăm, nu ne putem gândi că vom termina în 2026 la zece ani de când am început„, a spus Bolojan.
Premierul a mai declarat că susține proiectetele nucleare, în special zona de la Cernavodă, în sensul urgentării lucrărilor, proiectele de stocare și pompaj, unde a spus că ”avem în derulare proiecte importante pe fotovoltaic. ”Eroarea a fost că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă și nu ne-am gândit la sistemul național. Strategia pe cărbune este un lucru pe care trebuie să-l închidem în perioada imediat următoare. Pentru că nu am respectat jalonul de decarbonizare avem două direcții strategie – fie menținem producția în Valea Jiului cu o restructurare totală a CE Oltenia ca să nu mai fie căpușat fie datorită costurilor foarte mari renunțăm la producția pe cărbune. Eu susțin prima variantă, dar nu mai putem continua cum este astăzi.Este foarte important să pregătim sectoare economice care din 2027 să preia gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră. Acest gaz trebuie să fie valorificat în țara noastră, în companii care să producă îngrășăminte chimice, în petrochimie, în metalurgie”, a mai explicat primul-ministrul.
”Trebuie să oferim sprijin companiilor să-și relocheze fabrici în țările noastre„
”Avem foarte multe zone în care ne importăm o parte din produse. De exemplu pe componenta de medicamente peste 95% este important. Pe anumite sectoare precum hrana pentru animale sau ciocolată avem foarte puțin producători locali”, a arătat Bolojan.
Premierul a depus jurământul pe data de 23 iulie, în fața președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.Guvernul Bolojan a fost învestit în Parlament fiind boicotat de AUR, POT și SOS.
Stire in curs de actualizare
Se ruga de supermarketurile străine sa vândă si marfa românească la noi în tara.asta este ilie scularie.pe mucusor dacă îl întrebi ceva nu cunoaște nu stie.votatii tinerilor cu Nicușor dan ca în 5 ani nu mai aveti tara si puteți emigra în liniște.
„….Nu a fost austeritate, ci măsuri de responsabilitate….. „
Tulai maică , mamaie şi mămucă ! Domnu’Ilie-Gavril Bolojan zice că n’a fost austeritate ….. dar eu am impresia că suntem pe calea „ce bună” .
În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
PS.1 *_* { „Nulla tenaci invia est via.” ( „Pentru cei stăruitori, nici un drum nu este de nestrăbătut.” )} *_*
PS.2 ……
timesnewroman.ro/politic/bolojan-i-a-dat-unui-cersetor-100-de-lei-dar-i-a-retinut-cas-cass-impozit-si-acum-are-ala-sa-i-dea-2-lei/
Ca urmare a masurilor de ” austeritate ” luate ( doar pentru prosti ) ne indreptam pe o traiectorie ciordilinie, spre faliment
Un dezastru monosprancenat, asta e Ilie Saracie, mincinosul de la Scularie
Noua grilă de venituri la CCR
Potrivit documentului publicat de Curtea Constituțională:
Președintele CCR câștigă un salariu brut de 47.000 lei;
Judecătorii constituționali primesc 45.000 lei brut lunar;
Se adaugă spor de confidențialitate – 2.300 lei,
spor de stres – 11.700 lei,
spor pentru titlul de doctor – 950 lei,
spor pentru condiții grele de muncă – 300 lei.
Aceste beneficii plasează veniturile nete lunare la valori considerabil mai mari decât salariul mediu pe economie, estimat în jur de 5.000 lei.
Printre cei nouă judecători ai CCR, președintele instituției, Simina Tănăsescu, a depus deja cerere de pensionare. În cazul în care aceasta va fi aprobată, se va alătura colegilor care beneficiază de pensii speciale.
Decizia pe care CCR o va lua în octombrie este considerată crucială pentru credibilitatea Guvernului și pentru implementarea angajamentelor României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Frig in case b (l) UCishori?
N-ai văzut „sporul de presiune pe părțile moi” din primărie care înseamnă un spor pentru cei care au activitate sedentară și lucrează la birou stând pe scaun. Adică scaunul creează presiune pe fese. La rele și hoții mintea omenească este imbatabilă. Li se dă unor oameni acest spor de aproape 2000 de lei în loc să le pună în program pauze de gimnastică spre exemplu. La 50 de minute de lucru, 10 minute gimnastică care e și sănătoasă, chestie prevăzută prin unele țări europene. La noi nu.
Bilantul lui Bolojan: v-am „ars” la buzunare, de-acum incolo vom face si vom drege!
Pe voi v-am terminat!
Ce prezintă, bilanțul infracțional contabil? E mândru de tot ce face infracțional și arată toate infracțiunile săvârșite la adresa cetățenilor români din țară.
Ăsta nu e premier. Ăsta e cioban cu 2 clase care știe doar să taie cu barda posturi, salarii, pensii, burse și alocații și să măreească taxe și impozite. Asta știe și bunică-mea cu 4 clase. De măsuri cu adevărat inovative vorbim la fel ca despre filmele science-fiction, ele existând doar în imaginație. Să fii prost și pe deasupra să te lauzi cu ce-ai făcut rău este foarte rușinos. Dar „premierul” nu știe ce e aia rușine. Stăpânii lui îl bat cu palma pe umăr fericiți că românii suferă în timp ce el se bate cu palma pe burtă pentru că partidele și clientela de partid se umflă tot mai tare. Bolovan e doar fanariot, nu român.
Asta e oligofren cu doua clase, o coada de topor, asta e tradatorul asta cu burta si chel, la stuf cu el
Bla, bla, bla. In 100 de zile a tăiat pensiile cu 10% și sporul de antena dat la tăietorii de frunze la câini tot cu 10%. Când sa taie numărul tăietorilor de frunze la câini, o da la întors!
Ham,ham ham ham…😂😂😂
Are audienta egala cu zero. Ce „bilant” vrea si asta ??