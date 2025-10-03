Premierul Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul despre principalele măsuri pe care le-a luat în cele 100 de zile când a preluat funcția.

”Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. Am luat măsurile care s-au impus și care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României”, a spus premierul, în conferință de presă.

”Am evitat intrarea în incapacitatea de plată pe fondul deficitelor de peste 9% și a celor mai mici venituri din PIB din UE și pe fondul cheltuielilor supradimensionate. A fost un prim pas spre recâștigarea încrederii în România.Nu a fost austeritate, ci măsuri de responsabilitate. A trebuit în această perioadă să limităm și să reducem cheltuielile publice. Măsurile adoptate de plafonare a salariilor și reducere a sporurilor au fost un prim pas absolut necesar care trebuie continuat”, a mai arătat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește investițiile, premierul spus că a făcut ordine ca să ne încadrăm în anvelope financiare, arătând că, în cea mai mare parte, ele sunt continuate.

”Cele finanțate din bugetele naționale au fost prioritizate sau vor fi continuate doar cu coasigurarea din partea autorităților locale”, a arătat Bolojan.

”Nu doar că am evitat suspendarea, dar am renegociat programul PNRR care era amânat. Am negociat în programul SAFE o sumă importantă pentru România pentru a ne putea asigura cheltuielile pentru apărare, dar și finanțarea unor importante investiții în infrastructură cu potențial de folosire mixt civil și militar cum sunt captele autostrăzilor din Moldova”, a continuat premierul.

Ilie Bolojan a admis că nu a reușit să adopte pachetul pentru reformă în administrație locală , dar că ”avem nevoie de o administrație care să fie un factor de dezvoltare și o administrație mai eficientă„ și că reducerea cheltuielelor de funcționare ”este un capitol care nu poate fi scos din reformă„.

În ceea ce privește obiectivele pentru viitor, premierul a vorbit despre reducerea cheltuielilor pentru a avea bugete echilibrate, care să asigure finanțarea investițiilor, combaterea evaziunii fiscale, necesitatea reformelor administrației publice locale și centrale, interzicerea cumului pensiei și salariului, despre care a afirmat că e pe cale ”să găsim formula constituțională pentru a-l pune în aplicare„.

Tot în capitolul investiții, premierul a inclus nevoia finalizării a hidrocentralelor aflate într-un stadiu avansat,amintind de Iernut, unde lucrările au început din 2016. ”Dacă nu corectăm, nu ne putem gândi că vom termina în 2026 la zece ani de când am început„, a spus Bolojan.

Premierul a mai declarat că susține proiectetele nucleare, în special zona de la Cernavodă, în sensul urgentării lucrărilor, proiectele de stocare și pompaj, unde a spus că ”avem în derulare proiecte importante pe fotovoltaic. ”Eroarea a fost că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă și nu ne-am gândit la sistemul național. Strategia pe cărbune este un lucru pe care trebuie să-l închidem în perioada imediat următoare. Pentru că nu am respectat jalonul de decarbonizare avem două direcții strategie – fie menținem producția în Valea Jiului cu o restructurare totală a CE Oltenia ca să nu mai fie căpușat fie datorită costurilor foarte mari renunțăm la producția pe cărbune. Eu susțin prima variantă, dar nu mai putem continua cum este astăzi.Este foarte important să pregătim sectoare economice care din 2027 să preia gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră. Acest gaz trebuie să fie valorificat în țara noastră, în companii care să producă îngrășăminte chimice, în petrochimie, în metalurgie”, a mai explicat primul-ministrul.

”Trebuie să oferim sprijin companiilor să-și relocheze fabrici în țările noastre„

”Avem foarte multe zone în care ne importăm o parte din produse. De exemplu pe componenta de medicamente peste 95% este important. Pe anumite sectoare precum hrana pentru animale sau ciocolată avem foarte puțin producători locali”, a arătat Bolojan.

Premierul a depus jurământul pe data de 23 iulie, în fața președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.Guvernul Bolojan a fost învestit în Parlament fiind boicotat de AUR, POT și SOS.

