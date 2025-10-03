Premierul spune când cresc pensiile și salariile

Întrebat fiind dacă îşi propune să majoreze pensii şi salarii în mandatul său de premier, că până la sfârşitul anului viitor, Ilie Bolojan a fost tranșant.
„Conform deciziilor pe care le-am luat, până la sfârşitul anului 2026, salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. În condiţiile în care, la finalul anului 2026, România se va apropia cu deficitul de o valoare care se apropie de 6%, deci scădem cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranţă, vor fi condiţii pentru ca salarizarea în sectorul public şi pensiile să fie majorate, probabil, pe baza unui calcul care ţine cont de rata inflaţiei, care ţine cont de capacitatea de a suporta aceste creşteri într-o variantă sustenabilă”, a răspuns premierul în cadrul unei emisiuni la Prima TV, potrivit News.ro.
Bolojan a explicat că, dacă se fac majorări de venituri din bugetul public fără ca acestea să fie sustenabile se generează dezechilibre, iar „nişte măsuri care, aparent, sună bine, mai devreme sau mai târziu, sunt invalidate de economia reală”.
„Şi ceea ce se întâmplă în această perioadă, prin toate măsurile care am fost forţaţi să le luăm, arătăm că economia noastră nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis şi, într-o formă sau alta, prin corecţii guvernamentale, astea sunt corecţii relativ controlate sau necontrolat, prin nişte inflaţii care nu mai sunt ţinute sub control sau pentru o incapacitate de plată, economia reală îţi corectează derapajele.
Noi nu putem avea mai mulţi bani, de exemplu, la bugetul de stat, decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe şi impozite de la oamenii care lucrează în România.
Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat, să asigurăm asistenţa socială, să facem investiţii, să avem servicii de sănătate mai bune sau de educaţie, înseamnă că ori avem mai mulţi oameni în economie, asta e un lucru foarte important şi trebuie să facem, avem prea puţini oameni în economie, sau impozităm mai mulţi de la cei care lucrează, dar nu putem avea mai mult şi soluţia nu este să luăm impozite mai mari, ci să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit şi, prin măsurile pe care le luăm, să ducem mai mulţi oameni în economie”, a conchis Bolojan.
Si cand ajungi in 2026 iar zici ca nu ai bani!ajunge,gata!bani la partide cu 10 la suta mai putini(zici tu),dar la salarii ,alocatii si pensii s-au pierdut cam 40 la suta de anul trecut pana acum!nu crezi ca ajunge cu chinul?!?
Pentru cei smecheri,pe intelesul tuturor:cand muncesti de unul singur dar la masă apar mai multi care nu produc nimic si tot ei te lasă nemancat,ce este de facut?!?nu va mai faceti ca nu intelegeti,ca vine timpul de dat socoteală dacă nu faceti ceea ce trebuie facut!aviz domnilor cu politica,cu asa-zisa justitie,etc,etc!
Au avizat și semnat PNRR ca până în 2070 sa dispară salariile și pensiile minime poate și medii, totul rămânând pe ajutoare guvernamentale sau europene, cam așa e și în Egipt și nu numai. Economia românească nu mai exista, adică, 1-2% productie românească e exact nimic în economie în comparație cu producția de până în anul 2.000 în care 85-90% era doar pentru export și spre rusica, rusica fiind cel mai important stat pe afaceri cu Romania! Nu e bășcălie, începând de la ciorapi, șosete, cămăși și ajungând la mașini și multe agroalimentare importate de rusica din Romania. Îmi amintesc că, trenurile de marfă care treceau prin gările CFR românești spre granita Prutului și mai departe, erau destul de dese fie că era zi sau noapte, la biroul CFR magazioner programul de lucru era 12 cu 24 sau 16 cu 36 ore și trebuiau să copieze tot de pe raportul de expediere a fiecărui vagon(în stânga jos era un pătrat cu o ușă din sarma unde era plasata o hârtie cu numărul vagonului, conținutul vagonului/cisternei și destinația), aceste mențiuni trebuiau să fie copiate in registre și urmărite până la destinație, ceea ce in zilele noastre, nu mai exista. Cum sa ai economie daca nu exista producție decât din import(fals în acte care producție made în România)?! Observăm că, mizeriile politice sunt plătiți de UE prin destule forme: împrumuturi, fonduri europene nerambursabile, fonduri europene rambursabile, și dacă nu exista producție în România, nu exista nici economie și nici bani la bugetul statului român, mizeriile politice din România nu au nicio legătură cu economia sau producția românească, încasează financiar din străinătate și îi doare la cur de economie și viața compatrioților români din țară. Daca încasau din economia românească, din performanta României toate drepturile financiare, credeți că nu erau interesați să faca ceva bun pentru Romania și cetățeni români din țară? Împrumuturile și toate fondurile europene care vin din străinătate, vedeți ceva bun făcut real in Romania? Nu! Mizeriile politice se înmulțesc crescând cloaca oligarhilor infractori de lux din Romania.
Corect, așa este. Ne-am întors în perioada fanariotǎ.
@ Domnul Bolojan a ieșit să spună că economia de consum, totuși consumă, de aceea sunt și deficite, nu este economie de producție ?
Individul abureste fara jena pentru ca este convins ca nu va mai fi premier pana atunci. Va lasa praf si pulbere in urma sa.
In blocul meu toti fac evaziune fiscala, toti au chiriasi si nu platesc impozit. Cand e Untoldul e nenorocire la Cluj, stau clujenii pe sub poduri si isi dau in chirie cocioabele.
Politia, desi are autoritate pe cartea de imobil (obligatorie), nu vrea sa verifice situatia. Ar putea sa ceara presedintilor de asociatie sa aduca cartile de imobil la zi si sa raporteze chiriasii la ANAF pentru verificarea taxelor pe inchiriere. Pentru asta trebuie sa iti ridici fundul din fotoliu, ceea ce este de neimaginat in Romania.
un mincinos.
care „economie” nu permite cresteri? aia bazata de imprumuturi in serie?
Cel putin recunoaste ca -i impoziteaza numai pe cei care lucreaza, profitul chiar daca e mai mare procentual decat in orice tara civilizata nu contribuie la buget, poate fi externalizat in continuare.
…din campania electorală noiembrie 2024 se PROMITEA creșterea pensiilor in ianuarie 2025,iar când s-au văzut în parlament au UITAT și până azi,iar acum promit și ne iau tot de prosti,ăștia sunt „alesii-mincinosi” PSD-PNL-UDMR-USR!.
Si-l crede cineva? Cand a taiat toate cresterile din anii trecuti prin cresterea taxelor si impozitelor, cresterea inflatiei si ”pastratrea” deficitului fara sa construiasca, CTE-uri, finalizare de hidrocentrale CTE-uri sau repornirea celor pe gaz/carbune cand Franta are curent la 58,3 euro/MWh sau Germania pe carbune la 83,26 euro/MWh, iar la noi pare ca se vinde la cel putin 200 de euro/MWh daca nu 300 sau 400 de euro MWh…oare de ce? totusi de ce am inchis minele daca Polonia a negocia sa le inchida dupa 2040 daca nu 2045? fara caldura, fara speranta…pai 12% trebuia sa ”acopere” inflatiile de peste 15% anul acesta cand ne apropiem de 10%, iar la anul in loc de 22% se spune ca vor primi in 2027 6% pt ca vin alegerile si atunci ca sa iasa toate lacustele trebuie momit poporul aruncand o cisvarta la cine a mai ramas…