Prețurile, încotro! Prognoza lui Adrian Negrescu

Analistul economic Adrian Negrescu a apreciat că în august ar trebui „să ne așteptăm, din păcate, din nou la scumpiri, inflația să rămână peste 5%”.

„Să nu uităm că noi de la 1 iulie am pus gaz pe focul creșterilor de prețuri, odată cu majorarea accizei la carburanți, care a dus prețurile la benzină și motorină peste 7,5 lei – și, bineînțeles, creșterile astea de prețuri la carburanți s-au văzut în toată economia. Pe de altă parte, am avut creșterea salariului minim pe economie tot de la 1 iulie și să nu uităm că am băgat și niște taxe noi în prețul gazelor de a crescut și prețul gazelor în această perioadă”, a spus Negrescu la B1 TV.

„Spuneați dumneavoastră de medicamente, de servicii poștale, de detergenți. Eh, dacă ne uităm pe scumpirile din luna iulie, vedem că s-au scumpit inclusiv apa și salubritatea, nu mai vorbesc de articolele de igienă, de îngrijire medicală, până și chiriile au crescut cu 10,3%, semn că, într-adevăr, economia nu a ieșit din această zonă inflaționistă, dimpotrivă, e posibil ca pe viitor prețurile să continue să crească, iar asta ne afectează pe toți în egală măsură pentru că e vorba de puterea de cumpărare”, a adăugat Adrian Negrescu.

Întrebat despre evoluția prognozată , analistul a spus: „Păi, în primul rând, cred că vom fi din nou campioni europeni la creșteri de prețuri. Luna trecută am pierdut acest nedorit loc, au fost belgienii în prim-plan, noi am fost pe locul 2. Probabil luna asta revenim pe primul loc, iar în august să ne așteptăm, din păcate, din nou la scumpiri, inflația să rămână peste 5%”.