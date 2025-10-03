Primarul Sectorului 6 a iscat discuții aprinse

O fotografie publicată de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a iscat discuții aprinse pe Facebook.
O stradă din sector este prezentată comparativ, „atunci” și „acum”, două imagini în care poate fi remarcată dispariția mașilor parcate pe trotuar.
Postarea a generat reacții de tot felul și a adunat, în 15 ore, aproape 300 de comentarii.
Mulți dintre internauți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu autoturismele și dacă proprietarii le-au vândut, semn că nu apreciază politica primarului privind parcările.
Raspunsul primarului nu a întârziat să apară: „Deci era mai bine înainte, în viziunea dumneavoastră, nu-i așa? Nu e nevoie să răspundeți, cu astfel de mentalitate nu ne mai facem bine”.
„Am făcut 10.000 de parcări. În Sectorul 6 sunt vreo 250.000 de mașini. Continuați să cumpărați mașini ca și cum cineva vă datorează locuri de parcare gratis”, a răspuns primarul unui alt comentator.
Ciucuras zice ca vor bucurestenii locuri de parcare gratis?! Păi el plătește parcarea din curtea Primariei pt masina cu care se plimbă, indiferent dacă este a institutiei sau proprietate privata ?! Dar parlamentarii plătesc parcarea din curtea Parlamentului?! Dar politistii platesc parcarea din curtea IGP ului? Păi dacă Primarul nu plătește locul de parcare din curtea Primariei , atunci ….locuitorii care sunt proprietati ai imobilelor din sectorul ciucurasului ,de ce-ar plati locurile de parcare din fata blocurilor?! Ei nu e tot oameni?! Eheeeiii, dar…..va veni vremea când șmecherii vor avea de achitat taxe grele, care vor ingrasa bugetul tarii: taxa de parcare pt orice parlamentar sau functionar public care foloseste vreun mijloc de locomotie motorizat, taxa de gunoi menajer pt orice parlamentar sau functionar public care serveste masa la serviciu, in restaurant sau din pachetul de acasă (fiind obligați sa opteze pt una din variante), taxa de poluare sonora pt toți parlamentarii si functionarii publici dacă folosesc Incaltaminte cu talpa sau tocuri dure si zgomotoase, taxa de grup sanitar pt toți parlamentarii si functionarii publici care folosesc toaletele in timpul serviciului, etc
Să vezi bani la buget atunci!!
“Bravo” si pentru desfiintarea acelei mici artere de la Favorit, paralela cu Dr Taberei si care isi avea rostul ei.
…voi vedeti ca pe partea dreapta din foto, NU există TROTUAR PIETONAL accesibil !.??..fiind numai masini parcare!.
@Porku (14,41)…haaai SICTIR!.
Felicitari domnului primar Ciprian Ciucu(La multi ani pentru Ziua Onomastica) pentru tot efortul si munca depuse pentru „aerisirea” cartierului Drumul Taberei, pentru eliberarea trotuarelor de tot felul de vehicule parcate sau lasate in voia sortii, extinderea peluzelor de gazon si flori. Este o minunatie!!!!!! Sincere multumiri edilului sectorului 6, Sa-l vedem la carma Municipilui Bucuresti pentru sigura dezvoltare si prosperitate a capitalei Romaniei!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Locul eliberat de masinile sa nu fie revendicat de trotinetisti sinucigasi, livratori mereu foarte grabiti, nesimiti pe bicilete pe trotuare mai toti pafaristi cand vine vorba de reguli de circulatie
Dacă aş locui în Sectorul 6, l-aş realege pe Ciucu nelimitat, numai să văd cum crapă de ciudă țăranii de cartier manelişti şi comunişti că nu mai au jeepanul BeMWe fix la ieşirea din garsonieră!
Sectorul 6 e, practic, un cartier dormitor. Pleaca omu’ dimineata la servici, isi ia masina de sub balcon. Seara vine omu’ de la servici, isi lasa masina sub balcon. Pe trotuar, caci trotuarele foarte late nu servesc ideii de plimbare. Cine vrea plimbare merge in parc, nu bate trotuarul. Primarul, cu ideile lui, e doar un inept. Trebuie gonit si ales un om mai dosadit.
Nu apreciaza nimeni in sectorul 6 tacaneala lui Ciuciu referitoare la parcari. Sunt blocuri unde a desfiintat locuri de parcare ca sa monteze acele colectoare de gunoi ingropate si care nu functioneaza nici acum, dupa mai bine de 2 ani. E foarte „intelept” sa montezi popice dar fara sa oferi alternativa! Da, e adevarat, blocurile au fost construite in anii cand in Ro nu erau atatea masini. Dar acum trebuie oferite solutii concrete nu comparatii cu Bangladesh! De exemplu, cei care construiesc blocuri noi, sa construiasca parcari cu cel putin un loc pentru fiecare apartament. Oamenii nu se bucurau de „locuri gratis” cum zice Ciuciu, ar fi platit parcare la bloc daca ar fi existat. Presupun ca primaru’ circula pe trotineta daca tot are asa boala pe proprietarii de masini.
Nu l-ați votat voi?
Daca vreti sa vedeti Bucurestiul cu toate aleile si trotuarele pline de piloni ca nu mai intra nici pompierii si nici salvarile, si de hidranti pentru pompieri, la mica distanta intre ei ??? (Giulesti-Crangasi, probabil ca stie ceva), atunci, daca va candida, alegeti-l primar al Bucurestiului, si o sa aflati, daca nu stiti, cum gandeste si ce face un veteran ong-isto-sorosist suta la suta infiltrat in PNL. Celebru pentru declaratia cum ca „daca vrei autovehicul asigura-ti mai intai loc de parcare”, uitand evident ca nu se poate decat invers. Sau poate voia sa spuna cumpara-ti.
A si cine are masina trebuie sa-si fac si loc de parcare si eventual sa-l si care dupa el? Numarul masinilor este practic neschimbat de cel putin 5-6 ani, dar locuri de parcare sunt mai putine. Iar orasul este mai aglomerat. Si platesti taxa de parcare pentru locul tau. Si tot nu-i de ajuns, trebuie sa platesti oriunde te misti in Bucuresti. Deci in partea negativa avem la acelasi numar de masini un oras mai aglomerat, cu mai putine locuri de parcare, toate pe bani grei. In partea pozitiva ce avem? Viitorul luminos, desigur.
Cat despre „mama cu caruciorul cu bebe: si „batranul cu carut” nu le purta de grija: saracii oricum nu au pe unde se strecura din cauza desfundaturilor din oras. Iar pe viitor se ocupa de ei domnul Bolo’ cu taxutele, sa nu mai cuteze sa iasa din casa.
Trotuarele blocate cu masini parcate, soferi trec repede in viteza pe langa pietoni fortati sa circule pe strada. Replica soferilor e drumul lor pietonii sa se descurce cu soferii de pe trotuare. Zis si facut pietonii s-au descurcat. Au descurcat trotuarele de masini
In afara faptului CA ESTI ILEGITIM, de ce pentru ROMANIA m uuui ee ar fi un model de urmat? Pentru MINE doar LIBERTATEA conteaza. UNDE SUNT LOCURILE LIBERE DE PARCARE CARE TREBUIAU CONSTRUITE? GRATUIT, BAI! CA D-AIA NE SPOLIATI DE TAXE, BOFASILOR! REGII TALHARIEI SI TICALOSIEI CE SUNTETI! CE MAI FACE, MA, REGELE GUNOAIELOR, PRIETENU’ LU’ BASE? UNUL DINTRE PREDECESORII TAI, SCARBOSENIE!
Nu-mi place deloc Ciucu, dar aici are dreptate.
Rrumânistanezii încă nu au învățat că o maşină presupune şi un loc de parcare, eventual şi un ITP pe bune din când în când şi o schimbare de ulei, plăcuțe de frână etc Mulți şoferi localnici vor mocangeli din alea de anii 90 şi cred că merge cu vrăjeală de Ianca-Gară când blochezi trotuarul ca şi când ar fi proprietatea ta. Dar ce să vezi? – Nu este! În intelectul lor de babuini „normalitatea” este să vii cu maşina până în sufragerie dacă se poate. Iar dacă trotuarul e blocat şi o mamă cu cărucior cu bebe sau un bătrân cu căruț de la piață trebuie să meargă pe carosabil şi se expun unor riscuri, cocalarul automobilist zice: „- Asta e, domne! Aşa a vrut d’zeu!” În şmecheria lor, ei încă nu au înțeles că parcarea e parcare, trotuarul e trotuar şi carosabilul e carosabil.
Obraznicatura de primar se comporta ca si cum suprafetele de teren cu locurile de parcare sunt averea lui? Adica cetatenii nu au drept de proprieate dar jafurile de la Primarie au? Ce abuzuri si ilegalitati, sigur si neconstitutionale, se fac cu aceste parcari platite si banii dispar nu se stie pe unde! Isi insusec aceste UAT-uri drept de proprietate pe terenul comunitatii si imediat impun taxe acesti primari, in mare niste redusi – vezi Vanghelie, Piedone, Nicushoor…