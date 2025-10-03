Primarul Sectorului 6 a iscat discuții aprinse

O fotografie publicată de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a iscat discuții aprinse pe Facebook.

O stradă din sector este prezentată comparativ, „atunci” și „acum”, două imagini în care poate fi remarcată dispariția mașilor parcate pe trotuar.

Postarea a generat reacții de tot felul și a adunat, în 15 ore, aproape 300 de comentarii.

Mulți dintre internauți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu autoturismele și dacă proprietarii le-au vândut, semn că nu apreciază politica primarului privind parcările.

Raspunsul primarului nu a întârziat să apară: „Deci era mai bine înainte, în viziunea dumneavoastră, nu-i așa? Nu e nevoie să răspundeți, cu astfel de mentalitate nu ne mai facem bine”.

„Am făcut 10.000 de parcări. În Sectorul 6 sunt vreo 250.000 de mașini. Continuați să cumpărați mașini ca și cum cineva vă datorează locuri de parcare gratis”, a răspuns primarul unui alt comentator.