Primele reacții din PSD, după ce moțiunea de cenzură a trecut

Membrii PSD nu au întârziat să-și manifeste satisfacția, după ce moțiunea de cenzură a trecut. Unii mai dezlănțuiți, alții mai cumpătați, dar toți mulțumiți de faptul că misiunea a fost îndeplinită.

Daniel Băluță, președintele PSD București: „România se desprinde de un model de guvernare total injust”

Președintele PSD București, Daniel Băluță, spune că România va continua parcursul european, dar cu un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu a fost despre Ilie Bolojan sau despre partide politice, ci despre români și despre viitorul României. Despre direcția în care alegem să mergem ca stat: spre o concentrare periculoasă a puterii în mâinile câtorva sau spre o societate echilibrată, în care drepturile tuturor sunt respectate.

Mesajul transmis este categoric: Ilie Bolojan nu mai conduce Guvernul. România se desprinde de un model de guvernare total injust, iar de acum înainte avem cu toții o responsabilitate majoră, aceea de a nu mai permite capturarea statului de către grupuri netransparente.

Este momentul să avem, la Palatul Victoria, un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor, cu transparență, responsabilitate și respect pentru fiecare român.”, se arată pe pagina de Facebook a PSD București.

Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj: „De ce românii din Dolj ar merita mai puțin decât cei din Bihor, domnule premier?”

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, un apropiat al Liei Olguța Vasilescu și al lui Claudiu Manda, îl acuză pe Ilie Bolojan că, în discursul de dinaintea votului pentru moțiune și-a însușit merite care nu-i aparțin în ceea ce privește lucrările de la Aeroportul Craiova.

Cristian Vasile îl acuză pe Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor de faptul că a întors proiectul pentru aeroportul din Craiova de 17 ori.

„V-am cunoscut personal și mi-ați creat impresia unui administrator care se inspiră din bunele practici, nu care le transformă în atacuri politice.

Ar fi fost firesc să vorbiți și despre vizitele făcute la aeroportul nostru: o dată pentru a vă lua notițe pentru aeroportul din Oradea și o dată pentru a vizita șantierul extinderii, când păreați a aprecia investiția pentru care am atras toate fondurile posibile. Așa cum ați procedat și la Bihor, nu-i așa?

Păcat că, pe drumul de la Consiliul Județean Bihor la Palatul Victoria, ați uitat că dezvoltarea în administrație se face cu un buget votat la timp, nu întârziat 4 luni.

Succes în noul drum, domnule Bolojan! Ne-ați încurcat destul!”, se arată în finalul postării lui Cosmin Vasile. Marius Iancu, PSD Olt, deputat: „Premierul blocajului absolut”

Deputatul PSD de Olt, Marius Iancu, îl acuză pe Ilie Bolojan că lasă țara într-o situație mai gravă decât era în urmă cu 10 luni.

Tot el, îl numește pe Ilie Bolojan „premierul blocajului absolut, asupritorul mamelor, pensionarilor, copiilor cu dizabilități, a mediului de afaceri din România, groparul economiei, distrugătorul puterii de cumpărare și regele inflației se va întoarce acolo de unde a venit!”

Daniel Vasilică Harpa, președintele CJ Neamț: „Votul de astăzi nu trebuie privit ca un blocaj”

Într-o postare cu un mesaj asemănător cu a lui Daniel Băluță, Daniel Vasilică Harpa, președintele CJ Neamț, vorbește despre nevoia de a continua parcursul pro-european, dar cu ajutorul unui nou guvern responsabil.

Totodată, Harpa subliniază faptul că, la nivel local, colaborarea cu PNL funcționează.

„România are nevoie de stabilitate, de responsabilitate și de o direcție clar pro-europeană. Votul de astăzi din Parlament nu trebuie privit ca un blocaj, ci ca un moment în care lucrurile trebuie reașezate cu maturitate. România are nevoie în continuare de o coaliție pro-europeană, dar condusă de un premier capabil să reconstruiască încrederea în societate, în economie și între partenerii politici. Ca președinte al PSD Neamț, spun foarte clar: vom susține o guvernare responsabilă, orientată spre oameni, spre investiții și spre protejarea comunităților locale. La Neamț, colaborarea cu PNL funcționează. Avem proiecte importante pentru județ, avem responsabilitatea de a le duce mai departe și cred că, atunci când interesul oamenilor este pus pe primul loc, dialogul politic poate produce rezultate.”, se arată în postarea președintelui CJ Neamț.

Marian Mina, președintele CJ Giurgiu: „DEMISIA, Ilie Bolojan! ”

Președintele Consiliului Județen Giurgiu îi solicită demisia lui Ilie Bolojan. Marian Mina îl acuză pe Bolojan de aroganță și de faptul că deciziile sale au fost rupte de realitate, ignorând interesele românilor.

„Am votat această moțiune fără ezitare, cu responsabilitate și cu gândul la cei care ne-au trimis în Parlament: oameni care muncesc şi care își plătesc taxele, oameni care au nevoie de sprijin, mai mult decât oricând, și care merită mai mult decât promisiuni goale. România NU este teren de experimente și nici locul unde unii își testează ambițiile personale pe spatele cetățenilor. Ilie Bolojan s-a prefăcut că nu înţelege asta.

#Pentru_România GATA! Astăzi este un moment de RESET! De astăzi, începe o nouă etapă iar noi, PSD, vom merge mai departe cu seriozitate și determinare,!”, se mai arată în postarea lui Marian Mina.

Mihai Alexandru Ghigiu: Un pas către normalitate

Președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, Mihai Alexandru Ghigiu, consideră demiterea lui Ilie Bolojan un pas către normalitate.

„Ilie Bolojan lasă în urmă multe întrebări: De ce s-a grăbit vânzarea activelor strategice ale statului? De ce reformele au semănat mai mult cu improvizații costisitoare, iar dialogul cu societatea a fost înlocuit cu jigniri publice?

Domnule Bolojan, nu sunteți nici reformator, nici salvator. Ați fost, pur și simplu, un obtuz care a ținut România în loc, în timp ce alte țări se dezvoltă.

Lipsa dumneavoastră de realism a prelungit o criză care putea fi evitată. Refuzul de a demisiona din orgoliu a arătat că, pentru dumneavoastră, puterea a contat mai mult decât interesul național.

România merită mai mult decât reforme de carton și declarații incitatoare la ură. România merită o modernizare temeinică, una care să investească în infrastructură, în educație, în companiile românești, nu în vânzări grăbite și netransparente. O modernizare care să unească, nu să divizeze.

Astăzi, am demonstrat că putem schimba direcția. Mâine, trebuie să demonstrăm că putem construi împreună o Românie mai puternică, mai dreaptă și mai unită.”, se arată în postarea deputatului PSD.

Daniel Suciu, deputat PSD de Bistrița Năsăud: Nu sunt euforic, doar preocupat

Deputatul PSD de Bistrița-Năsăud atrage atenția asupra faptului că euforia e un pericol la fel de mare ca resemnarea. Suciu se declară preocupat de felul în care lucrurile vor evolua în continuare, și spune că are conștiința împăcată în privința votului acordat, după consultările din interiorul organizației.

„Euforia este un pericol la fel de mare ca resemnarea. Nu sunt așadar euforic acum, doar preocupat să depășim cât de repede această situație. A, sunt și împăcat cu votul meu de azi, pentru că 92% din colegii mei din municipiul Bistrița pe care i-am consultat mi-au spus că direcția este greșită la Guvernul Bolojan. Au spus-o cadrele didactice “reformate” până la înjosire, pensionarii care au pierdut un sfert din puterea de cumpărare, cei cu firme mici duse în pragul falimentului, mamele în concediu de maternitate și multe alte categorii lovite în aceste 10 luni.”, se arată în postarea lui Daniel Suciu, pe Facebook.

Natalia Intotero, deputat PSD Hunedoara: PSD va susține un Guvern care repară ce s-a stricat

Natalia Intotero, deputat PSD Hunedoara, afirmă că ia sfârșit o perioadă grea, în care românii au dus povara unor decizii nedrepte.

„Moțiunea de cenzură a trecut!

Se încheie o perioadă grea, în care prea mulți români au dus povara unor decizii nedrepte. Prea multă presiune pe veniturile oamenilor, prea multe scumpiri care au afectat familiile românilor.

România are nevoie de echilibru, respect și soluții reale.

Partidul Social Democrat va susține un Guvern care repară ce s-a stricat și redă speranța și bunăstarea românilor.”, a scris Natalia Intotero, pe Facebook.

Diana Tușă, deputat, PSD București: Răul făcut trebuie reparat

Diana Tușă, deputat de PSD București anunță că a venit momentul adevărului, dar și că e nevoir de o reconstrucție a încrederii în societate și economie.

”Momentul adevărului! Ilie Bolojan a plecat, dar răul făcut în cele 10 luni trebuie reparat. Trebuie reconstruită încrederea în societate și în economie! Și acest lucru poate fi făcut doar de o coaliție pro-europeană, condusă de un premier capabil să construiască, nu doar să dezbine!”, a scris Diana Tușă pe Facebook.