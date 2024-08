Prin politică.„Nu ar fi singurul lucru pe care îl mănânci cu polonicul”, ”moluscă„… „rujată”

Rareș, pensatule, măi caricatura lui Malagamba…„”, sunt doar câteva apelative pe care un politician le adresează altui politician. Este vorba despre Radu Cristescu, deputat PSD, într-un mesaj pe Facebook , adresat partenerului de coalitie, pentru stabilitate, Rareș Bogdan, europarlamentar PNL.

”Am fost nevoiți să înghițim o meduză și să guvernăm cu PSD”, spunea europarlamentarul, mesaj care n-a picat bine în tabăra PSD, generând această reacție:

”Măi moluscă liberală, care face pe dânsa doar când pronunță cuvântul ”război”, am intrat alături de voi la guvernare ca să nu ajungă țara mai rău ca Ucraina fără să intre rușii peste noi. Am putea să ne numim partidul-insecticid, că am venit să salvăm poporul ăsta răbdător de voi, lăcustele liberale, care ați halit nemestecat tot ce ați prins. Cu de alde Orban, Cîțu ori Ciucă, ajungeau curînd românii să mănânce de-adevăratelea meduze, că de alceva nu ar mai fi avut bani, măi caricatura lui Malagamba.

Meduze ar fi mâncat, nu icre negre cu polonicul, la Monaco, așa cum obișnuiești tu. Și cică nici nu ar fi singurul lucru pe care îl mănânci cu polonicul, dar nu e treaba mea să identific culoarea a ce manânci tu pentru partid. Ai grijă, deci, șterge-te la gurița ta rujată cu batistuța deja gălbuie și nu mai înjura partidul care v-a scos din hazna, că se supără organizația noastră de femei și or să te bată cu propria ta poșetă-n cap!…

Una peste alta, pe tine nici nu se poate supăra omul cu adevărat, la tine ”om politic” e doar o poreclă nemeritată, a ne supăra pe tine ar fi ca și cum ne-am supăra pe Puiu Călinescu ori Benny Hill…”, a scris Cristescu.