Propaganda dezbinării a ajuns pericol public

Decizia de anulare a alegerilor a uimit lumea justiției. Cărțile de drept se clatină pe rafturi. Statuia Justiției dă de-azvârlita cu balanța și-și smulge eșarfa de pe ochi. Anularea alegerilor are ca scop pândirea lui Georgescu la cotitură. Dacă va cuteza să-și mai depună candidatura, va fi scos de pe listă cu precedentul Șoșoacă.

Imaginea țării în lume este departe de a fi idilică. Mesajele care au venit din diverse capitale afirmă, în sinteză, același lucru – și anume dreptul poporului de a-și alege conducătorii, fără alte comentarii. Nimeni nu face vreo referire la legionari ori la dejucarea în România a unei lovituri de stat pusă la cale de ruși.

Propaganda iresponsabilă din țară pompează, însă, cu insistență această imagine de țară aflată în pragul unei lovituri de stat, în urma căreia, probabil, ar urma să se instituie statul legionar. Cam acesta este „firul logic” pe care merge discursul unei realizatoare tv cu nume de păsărică.

Astfel de mesaje – nu altele – sunt cele care sperie investitorii, băncile, cursul leului…Astfel de mesaje afectează bursa. Aceste mesaje ale propagandei introduc ura, spaima și dezbinarea între oameni.

Nu cumva propagandiștii acestor mesaje sunt oamenii rușilor? Nu cumva hoții strigă hoții?

N-am auzit ca Georgescu să zică vreodată ceva agresiv la adresa cuiva. Pe tonul său echilibrat o ține una și bună cu voința poporului, cu dreptul la alegeri libere și cu celelalte clișee mistico-suveraniste ale sale. Dar nu incită pe nimeni la violență. Privește cu destulă eleganță mizeriile care i se pun în cârcă.„Îi înțeleg, ei știu că au pierdut”, spune Georgescu despre cohorta sistemului.

Un propagandist în delir:„România e sub atac! Pe noi cine ne apără?”

Propaganda împotriva lui Georgescu a depășit persoana acestuia. E o propagandă care atinge cotele unui pericol public. O propagandă care introduce în oameni spaima de lovitură de stat și vehiculează pericolul legionarilor este de-a dreptul iresponsabilă.

Atacurile asupra lui Călin Georgescu s-au desășurat progresiv. A fost un crescendo care a început cu ideea soft că el nu este un mare admirator al UE și NATO și a ajuns până la stadiul dur în care a fost acuzat că a ticluit o lovitură de stat cu legionarii.

Nu știm cine a coordonat această simfonie a dezbinării, dar putem bănui. Propagandiștii chemați să interpreteze partitura nu puteau gândi de capul lor ceva coerent în această privință. Obișnuiți cu comenzile nu sunt prea creativi.

Între noi fie vorba, nici la execuție nu sunt foarte buni. Când zice unul complot, zic toți. Când zice altul lovitură de stat pusă la cale de ruși, zic toți. Ar trebui să stea mai răsfirați. Și să nu citească toți odată aceleași foi.

Șeful de post A3 măcar nu e original, cântă cum i se transmite prin telefon. Morsa competentă are mai multă libertate de mișcare, face naveta între televiziuni punând mereu aceeași placă cu „excelența sa dl.ambasador Zuckerman” ca să-i impresioneze pe fraieri. Cel poreclit Zucky nu este nici excelență, nici ambasador. Este un cetățean care și-a cumpărat postul de ambasador cu 100.000 dolari și care, după 1 an și două luni, a fost retras din funcție pe ușa din dos pentru incompetență și prostiile pe care le-a făcut. Urmând exemplul înaintașului său Gitenstein, Zucky s-a aciuit în România ca să ciugulească oarece mărunțiș.

Ofensiva împotriva lui Georgescu s-a pregătit imediat după încheierea votării.

În lunea de după alegeri, contul de pe TikTok al lui Călin Georgescu a fost blocat de rețea pentru că înregistrase, post votare, un salt uriaș în numărul de vizitatori. Estimările cvasiunanime, făcute la cald, arătau că va câștiga și turul II. Asta a speriat. Surpriza era totală. Socoteala de-acasă a unora nu se mai potrivea deloc cu cea târg.

Ascensiunea lui Arturo Ui trebuia oprită. Iohannis cere telefonic serviciilor secrete câte un raport „orientat” despre acest candidat. Ca să-i fie tampontă ascensiunea, Georgescu trebuia prezentat ab initio ca fiind un adversar al Uniunii Europene, al NATO și al drumului european al României. În paralel, trebuia găsit un răspuns la o întrebare care suna cam așa: „nu-i așa că în alegeri au fost și ingerințe rusești?”. Scenariul „omul rușilor” este foarte ușor de folosit de propagandă. Eticheta de „omul rușilor”, adânc înfiptă în mintea naivilor, este cea mai sigură soluție de a scăpa de cei neconvenabili regimului.

Rapoartele merg sincron pe formula indicată, dar efectele sunt zero. Sondajele nu se clintesc, Georgescu tot pe locul întâi.

Se urcă tonul cu o terță. Georgescu nu mai e doar un simplu adversar al instituțiilor euro-atlantice, ci este încadrat la o categorie superioară, aceea că vrea să scoată țara din NATO și UE. Sondajele tot neclintite.

Se bagă cărbuni: Georgescu nu doar că va scoate țara din cele două comunități, dar o va și duce direct sub influența Moscovei. Bingo! Clasarea lui pe primul loc are, în sfârșit, o explicație: alegerile au fost influențate de ruși!.„Lunea viitoare Putin vrea să-și pună omul la Cotroceni!”, țipa șeful de post A3. Rușii au atacat cibernetic infrastructura informatică a alegerilor și a modificat rezultatele. Directiva nocturnă a șefului de post A3 este clară: „Voturile trebuie renumărate!”.

A doua zi, executarea. Voturile se renumără, dar rezultatele ies aproape identice. Colac peste pupăză, STS se amestecă în ciorbă și transmite un comunicat de presă șocant: „La nivelul instituției noastre nu există suspiciuni sau indicii referitoare la atacuri cibernetice care să fi avut ca efect modificarea sau alterarea datelor din infrastructura IT&C suport pentru alegerile din 24 noiembrie 2024, nefiind influențată corectitudinea procesului electoral”. CCR validează primul tur.

Propagandiștii plusează. Alegerile n-or fi fost ele alterate de ruși, cum spune STS, dar situația e complicată la nivelul general al țării. N-a fost atacat procesul electoral, dar este atacată întreaga Românie. „Suntem atacați! România e sub atac! Pe noi cine ne apără?!”, țipa în delir, ore-n șir, șeful de post A3. Dacă suntem atacați, ar trebui activat art.5 al Tratatului NATO. Se face tur de studiou pentru încurajarea acestei variante.

Simfonia diversiunilor trece la allegro. „Documentele SRI trebuie desecretizate! Acolo se află adevărul despre cine ne atacă!”, țipă din nou șeful de post A3. Misiunea e îndeplinită. Documentele se desecretizează ilegal, fără să fie adoptată o HGR de aprobare, cum cere legea. Sunt niște note informative fără valoare juridică.

Raportul SRI produce o mare dezamăgire: pentru atacurile cibernetice sesizate, „inclusiv în ziua alegerilor și în noaptea postalegeri”, „au fost utilizate sisteme informatice din peste 33 de țări, folosind metode de anonimizare avansate pentru a îngreuna procesul de atribuire”. Și mai departe: „Evaluarea cu privire la atacul cibernetic este în derulare, în prezent nu deținem date certe cu privire la atacator ori cu privire la afectarea procesului electoral”.

Această informație esențială, prezentată oficial de SRI în documentul din CSAT, a fost trecută sub tăcere. Dar notele informative sunt fluturate de propagandă pe sub nasul fraierilor, „dovada!, dovada!”…Tăcere totală despre concluziile SRI. Așa se face manipularea.

Kaneț filma!

CCR nu așteaptă ca notele informative să fie cercetate de parchet și apoi de o instanță – și abia apoi să se pronunțe, cum ar fi fost obligată să procedeze. Cei 9 înghit ca niște pelicani eseurile primite de la CSAT și pe baza lor invalidează alegerile din turul I, pe care abia le validase cu două zile înainte. Decizia validării fusese publicată și în Monitorul oficial.

CCR a dispus anularea alegerilor, nu repetarea alegerilor. Repetare însemna că ar fi participat aceiași candidați. Anularea înseamnă refacerea întregii proceduri, începând cu strângerea de semnături. În orice variantă, CCR nu are atribuții nici de anulare, nici de repetare a alegerilor. Numai tribunalele militare speciale din anii cincizeci își asumau orice atribuție doreau.

Acum urmează nucleara! Rusia n-a comis doar un atac cibernetic asupra României! Rusia preconiza o lovitură de stat! Lovitua a fost dejucată, însă, de instituțiile statului român, care au apărat democrația. Asta ne spune de trei ori pe zi, ca ampicilina, morsa competentă..

Lovitura de stat urma să fie dată de legionari, sprijiniți de Rusia. S-ar fi stabilit o perfomanță demnă de agentul 007: o lovitură de stat într-o țară înarmată până în dinți, în care sunt cazarmați peste 5.000 de militari americani, plus canadieni, francezi și mulți alții, știuți sau neștiuți. Plus radare și rachete, și F35-uri, și drone, și Abrams-uri, și Patriot-uri și câte și mai câte arme și armamente – toate acestea era cât pe-aci să asiste (?) la o lovitură de stat.

Din ultimele desanturi matinale ale mascaților pe la anumite case, garduri și cotețe, rezultă că Rusia urma să acționeze prin intermediul cuiburilor de legionari. „România nu este o țară antisemită. Cine a ordonat aceste percheziții este un criminal, un trădător al României, pentru imaginea României în lume. Campania anti-legionară este o nouă lovitură de imagine dată României”, scrie Ion Cristoiu.

Nu se știe dacă „legionari” se referă la cei din istoria neagră a țării noastre sau la cei care acționează în legiunile străine americane sau franceze. Confuzia prinde bine în manipulări. Respectivii, cum s-or numi ei, au fost interceptați peste tot, pe șoselele patriei, au fost duși la poliție și parchet, de unde au ieșit peste 6-8 ore cu mânile legate la spate în cătușe. Aveau în mașini cuțite de tăiat porcu^ și alte arme albe sau maron. Lovitura de stat a eșuat, drumul european al țării a fost salvat. Dar represaliile merg până la ultima celulă de complotist. Listele negre sunt în continuă completare.

Ion Cristoiu face un autodenunț: „Eu sunt specialist în Corneliu Codreanu. Am un mesaj către procurorii din Ilfov: Am pierdut în casă un ziar legionar – „Buna Vestire”. Poate veniți să-mi faceți o percheziție, că nu-l mai găsesc. Bine că nu am acasă un mărțișor-legionar de la CNSAS, că mă arestați și pe mine”.

Raționamentul televizionistei cu nume de păsărică este simplu: legionarii sunt susținătorii lui Georgescu, deci Georgescu este legionar. El este, ce să mai lungim vorba, autorul loviturii de stat dejucate. Kaneț filma!

Cam acesta este libretul uneia dintre cele mai incredibile diversiuni din ultimul secol, popularizată de niște instituții de media iresponsabile.

Să vină americanii să verifice

Vânătoarea de vrăjitoare continuă cu toate pânzele sus. Ofensiva continuă până la stârpirea ultimului complotist. Morsa competentă și șeful de post A3 suflă în pânze din toți rărunchii…

Acum 2 săptămâni în țară era liniște. Nici legionari, nici lovituri de stat, nici atacuri cibernetice. Cum a ieșit Georgescu pe primul loc și a rămas pe poziție în toate sondajele, cum, dintr-o dată, s-a găsit dușamnul poporului.

SUA a traversat o experiență similară în 2016. Câștigase Trump. Dar perdanții, în frunte cu madam Hillary Clinton, au aruncat pe piață scenariul atacurilor cibernetice produse de ruși asupra procesului electoral. „Trump e omul rușilor”, suna propaganda de peste gârlă. Totuși, procesul electoral de acolo n-a fost anulat și reluat de la capăt. Probabil guvernul federal american stă mai prost cu banii și n-a vrut să facă încă o cheltuială în numele democrației. În America nu sunt suficiente vorbele, ca la Curtea Constituțională a României. Acolo se decide orice numai pe bază de probe. S-au făcut comisii de anchetă și investigații informatice de tot felul, dar n-a ieșit nimic.

O soluție pentru noi ar fi ca Iohannis, într-un moment în care trage dulapul mai aproape de telefon, să solicite din SUA experți, procurori, investigatori care să scormonească pe unde știu ei mai bine, pentru a găsi sursa atacurilor cibernetice și schema de organizare a loviturii de stat pusă la cale de ruși. Dl.Blinken s-a referit în clar despre implicarea rușilor. Atunci, să ne spună concret despre ce e vorba. Anterior, vorbise la telefon cu ministrul de Exteren al României, diplomatul de înaltă ținută Luminița Odobescu. Dacă cei doi tot s-au înțeles ce să spună, ar trebui să și dovedească. Altfel, una vorbim și alta fumăm…

Până atunci, confuzia este menținută. Nu contează realitatea, ci etichetele.

Povestea cu „omul rușilor” și „lovitura de stat” nu sunt probate. Afirmațiile propagandei nu sunt probe, sunt propagandă. Numai în anii cincizeci tribunalele militare speciale pronunțau sentințe bazate pe ce se scria în ziarele puterii populare.

Până la un verdict clar al unor instanțe cu privire la aceste două teme – Georgescu e omul rușilor și lovitura de stat – totul rămâne o diversiune mizerabilă. Efectul cel mai important este deturnarea atenției de la fondul de probleme care au generat ascensiunea lui Călin Georgescu.

Nu rușii l-au pus pe Georgescu pe primul loc în sondaje. Și nici tiktok-ul.

În sondaje l-au adus pe primul loc milioanele de români care nu mai suportă umilințele. Și pe care bazaconiile despre legionari și lovituri de stat mai mult îi enervează decât îi liniștește.