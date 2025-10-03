Restructurarea ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat legea

Legea privind restructurarea ANRE, ASF și ANCOM din pachetul doi de reformă, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, a fost promulgata de președintele Nicușor Dan.

Actul normativ a fost promulgat după ce CCR a respins, pe 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT.

Legea prevede că, până la data de 30 octombrie 2025, conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor prezenta în cadrul comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe și muncă, din Senat și Camera Deputaților, un raport care să prevadă o nouă organigramă a autorităților, precum și o notă de informare către Guvern.

Noua organigramă prevede reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic și operațional, pentru desfășurarea activității principale, de specialitate, prevăzute în organigramele și statele de funcții la data de 1 ianuarie 2025.

Totodată, până la data de 30 octombrie 2025, conducerile executive ale acestor autorități vor prezenta un raport în cadrul comisiilor parlamentare de buget-finanțe și muncă reunite și o notă de informare către Guvern cu o grilă de salarizare care să prevadă o reducere de 30% a nivelului salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului din statele de funcții la data de 1 iulie 2025.