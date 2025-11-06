Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, a fost ales Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

Noul Arhiepiscop Major a obținut confirmarea alegerii din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice.

Înscăunarea Preafericirii Sale va avea loc în data de 15 noiembrie 2025 la ora 11.00 în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare.

A urmat Școala Generală în oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din localitate, cu profilul chimie-biologie.

În anul 1990, a fost admis la Facultatea de Chimie din Bucureşti. După un an în capitală, vocaţia la preoţie se concretizează în mod definitiv. Abandonează chimia pentru a începe pregătirea teologică. În anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma. Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. A studiat Filozofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi Teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licența în Teologie Spirituală (1998) și Doctoratul în anul 2006. Este hirotonit preot la 23 iulie 1995; între anii 1997-1999, este responsabil al bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle. Între anii 1999 – 2001, a fost vicerector la Misiunea Greco-Catolică Română din Paris, iar între 2001 și decembrie 2007, Rector al aceleiaşi instituţii. În 12 decembrie 2007, a fost numit Rector al Colegiului Pontifical ”Pio Romeno” din Roma. În şedinţa sinodală ordinară din 8-10 iunie 2011, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a ales episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, iar Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea și Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan l-au proclamat Episcop al Bisericii Catolice, titular de Mariamme, la 21 noiembrie 2011. În iunie 2016 a fost ales membru al Sinodului Permanent. Tot atunci a fost ales în funcția de Secretar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, a coordonat organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj din 2 iunie 2019, ocazie cu care la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății a avut loc beatificarea celor șapte Episcopi greco-catolici martiri. Tot atunci a avut bucuria de a-l primi la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore pe Suveranul Pontif, iar apoi de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul ”Barbu Lăutaru” din Blaj.

Președintele României: La mulți ani, Preafericirea Voastră!

Salut cu bucurie alegerea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și mă alătur celor care celebrează acest moment important, de speranță și continuitate, spune președintele Nicușor Dan într-un mesaj postat cu acest prilej.

Nicușor Dan mai spune: „ România a beneficiat mereu de experiența și implicarea liderilor cultelor religioase în viața socială, prin îndemnuri la dialog și înțelegere, la cunoaștere și respect reciproc. În acest spirit, salut începutul misiunii încredințate Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, cu încrederea că vom continua să cultivăm prezența reconciliatoare a valorilor creștine în societate, fiindcă acestea sunt totodată valori civice, care ne definesc conviețuirea și umanitatea.

Într-o perioadă marcată de incertitudine și discreditarea reperelor autentice, Biserica își asumă cultivarea dialogului dintre tradiții și modernitate, precum și promovarea încrederii și a solidarității, ca fundamente temeinice pentru progres și prosperitate.

Pentru întreaga Românie, dar mai ales în Transilvania, greco-catolicii nu au fost doar o confesiune, ci o conștiință care a ajutat națiunea română să se afirme, demnă, unitară și suverană. În acest moment de sărbătoare comunitară, dar mai ales de responsabilitate morală și spirituală, reflectăm la moștenirea Bisericii Greco-Catolice și la exemplul celor care au călăuzit-o și au apărat-o în vremuri de prigoană, conducând-o spre libertate și redându-i demnitatea. Elitele greco-catolice vizionare, personalitățile creatoare de cultură și educație, devotamentul slujitorilor și al martirilor pun în valoare trecutul Bisericii Greco-Catolice și o cheamă, în prezent, să ducă mai departe mesajul său de speranță, demnitate, verticalitate morală și credință.

Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, care prin parcursul său pastoral și misionar și-a arătat fidelitatea față de datoria memoriei și a libertății. Am speranța că vom continua parcursul democratic și european al României, având ca sprijin valorile creștine, împărtășind responsabilitatea față de români și dorința de-a transmite tinerilor modelul de dialog, respect, toleranță și conviețuire armonioasă“.