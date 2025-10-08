Rubio o primește pe Țoiu

Ministrul de Externe român se va întâlni astăzi cu secretarul de Stat american Marco Rubio la Washington, scrie G4 Media.
Aceasta este prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale.
Întâlnirea este confirmată de Departamentul de Stat și apare în programul public al consilierului pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump.
Evenimentul va avea loc în a doua parte a zilei, de la ora 14:30 (ora Statelor Unite).
