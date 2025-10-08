Rubio o primește pe Țoiu

08 oct. 2025 la 07:00 (R.C.) Actualitate 8

  Ministrul de Externe român se va întâlni astăzi cu secretarul de Stat american Marco Rubio la Washington, scrie G4 Media.

 

Aceasta este prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale.

Întâlnirea este confirmată de Departamentul de Stat și apare în programul public al consilierului pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump.

Evenimentul va avea loc în a doua parte a zilei, de la ora 14:30 (ora Statelor Unite).

Recomanda [votes_up id=878803]
(R.C.) 45307 Articole
Author

Articole asemănătoare

8 Comentarii

  4. Iata ca duduia se dovedeste mai isteata si mai profesionista decat Stan si Bran. A reusit ceea ce ei nu sunt in stare.

    Răspunde

  6. Cand l-o pironi madam „militoiu” cu o privire, ne da asta clauza natiunii celei mai favorizate si ne mai ofera si vreo 10-15 tancuri Abrams, la preturi promotionale.

    Răspunde

  8. Titlul sugereaza ca un biet poliptician ar avea agenda Papei de la Vatican. Cu ce este ocupat politicianul, arunca in aer, sa zboare, porumbei albi ai pacii ?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.