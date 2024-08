Pe numele jandarmului care s-a sinucis luni cu arma din dotare, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Timiş, unde acesta era angajat, a transmis la finalul lunii iulie o informare către Parchetul Militar Timişoara despre un presupus viol, a declarat, marţi, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Mihai Venter.

„La sfârşitul lunii iulie a fost înaintată informarea către Parchetul Militar Timişoara, în aceeaşi zi în care noi am primit-o de la o femeie. Nu putem spune că a fost vorba despre o sesizare sau o plângere prealabilă, ci o informare că s-a întâmplat un anumit fapt. Noi am încercat să luăm legătura cu persoana (femeia – n.r.), dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. Pentru a elimina orice suspiciune că nu suntem transparenţi sau că nu ne supunem legilor statului, noi am transmis în aceeaşi zi informarea la Parchetul Militar”, a afirmat Mihai Venter.

Jandarmul de 24 de ani s-a împuşcat în cap cu arma din dotare, luni, în locuinţa din Timişoara, fiind găsit de colegii de serviciu care au sesizat absenţa lui de la program. Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Timişoara, unde medicii au efectuat timp de mai multe ore manevrele de resuscitare pentru a-i salva viaţa, dar jandarmul a decedat.