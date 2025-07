Scenariul concediilor fără plată, comentat de Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, întrebat dacă se ia în calcul măsura concediilor fără plată timp de patru-cinci zile, că nu vede niciun fel de problemă ca la un moment dat să se recurgă la o astfel de situaţie.

„Nu există o reţetă unică pentru a ţine cheltuielile sub control şi a le reduce cu o pondere rezonabilă. Fiecare responsabil public, ministru, secretar de stat, şefi de agenţii, primării, vor avea mai multe instrumente la dispoziţie, pe care le au şi astăzi şi pe care le pot folosi pentru a ţine cheltuielile de personal sub control. Nu mai faci promovări de personal, nu mai faci angajări, nu mai generezi alte cheltuieli şi aşa mai departe, lucruri care pot fi făcute, nu dai toate sporurile la maxim, dacă ele sunt un an într-un anumit interval, când ştii că nu ai bani de salarii până la finalul anului şi nu mai poţi primi alţii suplimentari – asta este răspunderea ta, nu te forţează nimeni să te duci cu toate sporurile la maxim. Şi, în această situaţie, fiecare manager poate lua astfel de decizii. Şi, da, nu văd niciun fel de problemă ca la un moment dat, constatându-se că nu poţi, de exemplu, să îţi reduci personalul, că ai nevoie de toţi oamenii în acea unitate, de ce să nu recurgi şi la o astfel de situaţie, în aşa fel încât să-şi păstrezi toţi oamenii, să se treacă peste această perioadă dificilă şi în momentul în care volumul de muncă revine la normal, atunci toată lumea intră cu toate zilele în activitate”, a spus Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

El a precizat că fiecare instituţie are libertatea să ia măsurile necesare pentru a se încadra în bugetele pe care le va primi.

„În sensul acesta va fi introdusă o răspundere a fiecărui om care este pe o poziţie de conducere”, a adăugat Bolojan.

Premierul a precizat că va lua măsuri de sancţionare împotriva celor care nu vor înţelege că efortul privind reducerea deficitului bugetar trebuie să-l facă toată lumea.

„Nu poţi (…) să iei nişte măsuri, să estimezi nişte efecte şi apoi să vezi că, prin diferite tehnici, aparatul public şi-a făcut detaşări, şi-a transformat posturile în posturi unice, a mai găsit tot felul de formule şi a mai mutat sporurile dintr-o zonă în alta, iar, la final, efectul reducerilor se constată că este, practic, foarte scăzut. Această chestiune nu va mai merge. Deci nu mai putem zice una şi facem alta, pentru că acest lucru se va vedea şi împotriva celor care nu vor înţelege că e un efort pe care trebuie să-l facem cu toţii, cu siguranţă voi lua măsuri de sancţionare”, a avertizat el.