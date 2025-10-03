Șefia serviciilor secrete. ”Unele decizii se iau mai repede, altele…”

Premierul Bolojan a fost întrebat de ce a alocat fonduri la rectificarea bugetară pentru serviciile secrete.

Într-un interviu acordat Prima TV, Ilie Bolojan a explicat că serviciile au rămas fără bani de salarii. Nu-şi puteau ”acoperi integral salariile”, ca urmare a majorărilor oferite de Guvernul Ciolacu ca urmare a majorărilor oferite de Guvernul Ciolacu în 2024, an cu patru rânduri de alegeri.

Despre numele vehiculate public pentru şefia serviciilor secrete

Ilie Bolojan a susţin la că nu l-a întâlnit niciodată pe avocatul Gabriel Zbârcea, însă pe Marius Lazurca l-a întâlnit când era ambasador la Budapesta.

Lazurca e ”un om serios şi un diplomat de valoare al ţării noastre”, a arătat premierul la emisiunea Insider politic, de la Prima TV.

Întrebat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut încă propuneri pentru conducerea serviciilor secrete, Ilie Bolojan a răspuns: ”Unele decizii se iau mai repede, altele mai târziu.

”Domnul preşedinte va face propunerile atunci când va considera de cuviinţă”, a tranșat Bolojan.

Insider politic: De ce aţi alocat bani în plus pentru serviciile secrete la rectificarea bugetară?

Ilie Bolojan: Toate instituţiile care au fost în situaţia de a nu-şi putea acoperi integral salariile, au primit sumele în aşa fel încât să putem să asigurăm plata salariilor. La multe instituţii din sfera de ordine publică, datorită creşterii salariilor din primăvara anului trecut, prin efectul de anualizare – chiar dacă salariile n-au crescut, dar fondul total de salarii şi de pensii în sectorul public, pentru că creşterile au fost făcute în primăvară, sau în septembrie(la pensii), au crescut bugetele pentru că ele s-au aplicat din ianuarie până la final anului. Şi de aici au apărut în multe zone aceste diferenţe. Asta este explicaţia.

Insider politic: Ce vă spune numele Zbârcea?

Ilie Bolojan: La ce vă referiţi?

Insider politic: La acea vizită a preşedintelui Nicuşor Dan la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan: Eu nu am avut ocazia să îl cunosc pe domnul Zbârcea. Nu am discutat niciodată cu dânsul.

Insider politic: Dar pe domnul Lazurca îl cunoaşteţi?

Ilie Bolojan: Pe domnul ambasador Lazurca, da. L-am cunoscut când era, cred, ambasador la Budapesta. Am avut o colaborare bună cu dânsul, eu fiind primar în Oradea. Şi îl consider un om serios şi un diplomat de valoare al ţării noastre, un om experimentat.

Insider Politic: Bun pentru şefia SIE?

Ilie Bolojan: Propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii, aşa cum prevede legislaţia noastră, le face preşedintele României. Şi când domnul preşedinte al României va considera că are persoanele potrivite, cu siguranţă va iniţia un dialog cu principalele forţe parlamentare, pentru că aceste propuneri trebuie votate în Parlament. Şi sunt convins că atunci când ele vor fi făcute, cu siguranţă va exista o majoritate care să le valideze.

Insider politic: Dar nu credeţi că trebuiau fi făcute deja?

Ilie Bolojan: Aici e o problemă de analiză. Unele decizii se iau mai repede, altele mai târziu. Domnul preşedinte va face propunerile atunci când va considera de cuviinţă. Astea sunt datele.

Avocatul Gabriel Zbârcea a fost vehiculat în spaţiul public ca posibilă propunere pentru şefia SRI, serviciu care nu are conducere civilă din vara anului 2023, când Eduard Hellvig a demisionat din funcţie.

Totodată, ambasadorul Marius Lazurca a fost numele vehiculat pentru şefia SIE, instituţie condusă în acest moment de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD.

La mijlocul lunii septembrie, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius Lazurca din postul de ambasador în Mexic.

„Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziţie centrală”, a spus preşedintele, la Antena3 CNN, întrebat dacă îl va numi pe Lazurca la conducerea SIE.