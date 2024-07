Simion, după consultările cu Ciolacu: „Este un individ mincinos”

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că formaţiunea sa era pregătită pentru alegeri prezidenţiale pe data de 15 septembrie, dar premierul Marcel Ciolacu „a fost păcălit din nou”, „pare captiv unor grupuri de interese” şi ia în calcul luna decembrie.

„Am văzut un premier slab, am văzut un premier care nu e propriul lui stăpân, am văzut un premier la care diferite grupuri de interese, pe care nu le cunosc, au ajuns. Mă temeam că este mincinos, e mai mult şi mai grav decât faptul că este mincinos. Nu poate, este neputincios. A anunţat un calendar. Nu ştiu cu ce este şantajat domnul Ciolacu. Pe noi nu ne interesează când sunt alegerile, altele sunt problemele românilor, dar eram pregătiţi pentru 15 septembrie. Şi mâine se poate da hotărârea de guvern ca alegerile să fie pe 15 septembrie, nu cum s-a afirmat eronat că vineri era ultima zi”, a afirmat Simion la finalul consultărilor de la Palatul Victoria.

El a susţinut că Marcel Ciolacu nu deţine puterea de a lua decizia cu privire la data alegerilor.

„Practic, a fost păcălit să facă alegeri în iunie comasate şi acum este păcălit din nou, e ursul păcălit de vulpe, dar nu asta a căzut la Bacalaureat, ci nuvela. Probabil ‘Moara cu noroc’ şi mi-a adus aminte premierul de un personaj, de Lică Sămădău. Eu, când am avut nuvela la bac, pentru că eu am dat bacul la timp, am diploma de bac pe care o pot arăta, la nuvelă am ales Alexandru Lăpuşneanu şi pare cumva că e cerut capul lui Moţoc şi este capul lui Ciolacu. El a vrut, săracul, dar nu a putut şi nu este lăsat. (…) Ciolacu ia hotărârea, dar nu ia Marcel Ciolacu hotărârea, altcineva dictează. Nu ştiu cine, SUA, ambasadele, Klaus Iohannis, nu ştiu. (…) Marcel Ciolacu pare o marionetă în mâna preşedintelui. (…) Marcel Ciolacu ia în calcul luna decembrie (pentru alegerile prezidenţiale – n.r.). Cu siguranţă acest guvern-marionetă este sub comanda lui Klaus Iohannis, premierul este un individ mincinos şi cu siguranţă Nicolae Ciucă nu se califică în turul 2, de asta i-au mai dat răgaz fostului general încă trei luni, poate s-o întâmpla minunea sau poate apare un alt candidat”, a adăugat liderul AUR.

Premierul Marcel Ciolacu are consultări, luni şi marţi, cu partidele politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare din acest an.