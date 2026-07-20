Armata SUA a lansat duminică seară o nouă serie de atacuri asupra Iranului, pentru a noua noapte consecutivă, potrivit CENTCOM. În același timp, Iranul a anunțat un nou val de rachete către „ținte inamice”, iar o navă a luat foc în apropierea Strâmtorii Ormuz. Ambasada SUA din Bahrain i-a avertizat pe americani că Iranul ar putea viza zone din capitala Manama.

Comandamentul Central al SUA a anunțat că atacurile au început duminică, la ora 19:00, ora coastei de est a Statelor Unite.

„CENTCOM a început la ora 19:00 ET o nouă serie de lovituri împotriva Iranului, pentru a noua noapte consecutivă”, a transmis comandamentul pe platforma X.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026



Armata americană a precizat că operațiunile vor continua să „degradeze capacităţile militare iraniene” folosite pentru atacarea navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz.

Presa iraniană a relatat că mai multe orașe au fost lovite. Explozii ar fi fost auzite în Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr, Bandar Imam Khomeini, Jask, Sirik și Bushehr. Potrivit Gardienilor Revoluției și presei de stat, unele dintre aceste orașe se află în zone-cheie, la Golful Oman, Golful Persic și în apropierea Strâmtorii Ormuz.

O navă a luat foc lângă Strâmtoarea Ormuz

Operațiunile Comerciale Maritime ale Regatului Unit au anunțat că au primit informații despre o navă care a luat foc în largul Omanului. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ opt mile marine nord-vest de Kumzar, o localitate din nordul Omanului.

„Cauza incendiului nu a fost verificată în acest moment”, a transmis UKMTO, potrivit News.ro.

În paralel, agenția iraniană de stat IRNA a relatat că Iranul a lansat rachete din provincia Lorestan, din vestul țării, către „ținte inamice”.

Ambasada SUA îi avertizează pe americanii din Bahrain

Ambasada SUA din Bahrain a transmis că are informații potrivit cărora Iranul ar putea încerca să lovească locaţii nespecificate din centrul capitalei Manama.

„Îi îndemnăm pe toţi americanii să rămână vigilenţi, să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte cele mai recente recomandări ale Ambasadei SUA”, a transmis ambasada pe X.

Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că sirenele au răsunat în țară cu câteva ore înainte.

La Washington, Donald Trump a vorbit despre militarii americani uciși în războiul cu Iranul. Numărul acestora a ajuns la 17, potrivit CNN.

„Suntem profund întristaţi, dar ştiţi, aceşti oameni extraordinari, aceşti mari patrioţi… sunt acolo luptând pentru ca Iranul să nu poată avea o armă nucleară”, le-a spus Trump jurnaliştilor, după revenirea la Washington.

Potrivit CENTCOM, un militar american a fost ucis sâmbătă în nordul Irakului. Alți doi au murit vineri, în urma unor atacuri în Iordania. Trump a susținut că Iranul a fost puternic afectat de loviturile americane.

„Iranul a fost foarte, foarte grav afectat. Aproape că şi-a pierdut toate capacităţile militare. Le-a mai rămas foarte puţin”, a declarat președintele american.

El a adăugat că SUA „i-au lovit din nou foarte puternic în această seară”.

CITEȘTE ȘI