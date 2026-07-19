Primarul New York-ului analizează posibilitatea arestării lui Benjamin Netanyahu la Adunarea Generală ONU

Primarul din New York, democratul Zohran Mamdani, a explicat faptul că și-ar dori să-l aresteze la Adunarea Generală ONU pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în baza mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională. Totuși, edilul a precizat că nu îi este încă limpede dacă legea îi permite să execute acest mandat de arestare.

Benjamin Netanyahu ar putea fi prezent în septembrie la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Evenimentul este organizat în New York și adună cei mai importanți politicieni ai lumii.

„Cred că prim-ministrul Netanyahu are locul său la Haga. Este un criminal de război vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională”, a declarat Zohran Mamdani pentru New York Times, într-un interviu publicat sâmbătă, conform news.ro.

Primarul a menționat că nu știe momentan dacă este în competențele sale să citeze un lider străin. Mamdani se află în „discuţii active” cu autorităţile din New York pe această temă.

„Vom face tot ceea ce legea îmi permite să fac în New York”, a adăugat edilul democrat.

Netanyahu: Mamdani urăște SUA

Un prim răspuns pentru edilul New York-ului a venit de la Danny Danon, ambasadorul israelian la ONU. Acesta susține că Mamdani „alimenteze ostilitatea şi să facă senzaţie atacând statul Israel”.

„Asta nu va schimba nimic. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa la New York, va lua cu mândrie cuvântul în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite şi va afirma în faţa întregii lumi adevărul despre Israel, precum şi dreptul său de neclintit de a-şi apăra cetăţenii”, a adăugat el pe X.

Și premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o reacție scurtă referitoare la Mamdani. La un post de radio din New York, prim-ministrul israelian l-a acuzat pe Zohran Mamdani că susţine Hamas. „Cred că, în adâncul sufletului, el urăşte Statele Unite”.