Primarul New York-ului analizează posibilitatea arestării lui Benjamin Netanyahu la Adunarea Generală ONU

Primarul din New York, democratul Zohran Mamdani, a explicat faptul că și-ar dori să-l aresteze la Adunarea Generală ONU pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în baza mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională. Totuși, edilul a precizat că nu îi este încă limpede dacă legea îi permite să execute acest mandat de arestare.
Benjamin Netanyahu ar putea fi prezent în septembrie la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Evenimentul este organizat în New York și adună cei mai importanți politicieni ai lumii.
„Cred că prim-ministrul Netanyahu are locul său la Haga. Este un criminal de război vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională”, a declarat Zohran Mamdani pentru New York Times, într-un interviu publicat sâmbătă, conform news.ro.
Primarul a menționat că nu știe momentan dacă este în competențele sale să citeze un lider străin. Mamdani se află în „discuţii active” cu autorităţile din New York pe această temă.
„Vom face tot ceea ce legea îmi permite să fac în New York”, a adăugat edilul democrat.
Netanyahu: Mamdani urăște SUA
Un prim răspuns pentru edilul New York-ului a venit de la Danny Danon, ambasadorul israelian la ONU. Acesta susține că Mamdani „alimenteze ostilitatea şi să facă senzaţie atacând statul Israel”.
„Asta nu va schimba nimic. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa la New York, va lua cu mândrie cuvântul în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite şi va afirma în faţa întregii lumi adevărul despre Israel, precum şi dreptul său de neclintit de a-şi apăra cetăţenii”, a adăugat el pe X.
Și premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o reacție scurtă referitoare la Mamdani. La un post de radio din New York, prim-ministrul israelian l-a acuzat pe Zohran Mamdani că susţine Hamas. „Cred că, în adâncul sufletului, el urăşte Statele Unite”.
14 comentarii
Primarul unui oraș as SUA nu poate aresta un demnitar care participă la lucrările ONU din două motive:
1. chiar dacă e pe teritoriul SUA, spațiul clădirilor ONU are un statut special care oferă imunitate demnitarilor (dl. Putin poate să se parașuteze acolo fără ca vreun polițist sau militar SUA să-l poată atinge – legal [și fiți siguri că nici fizic, pentru că un submarin rusesc va sta cu tuburile de nucleare deschise pe tot parcursul lucrărilor]);
2. SUA nu este parte a CPI deci mandatele pot fi executate doar dacă statul federal (nu primarii unor orașe) acceptă executarea.
Dar dl. N poate fi oprit și livrat către Haga de un stat CPI prin al cărui spațiu zboară aeronava acestuia.
Orice conducător al unui stat membru ONU,beneficiază de imunitate chiar dacă sediul ONU se află pe teritoriu SUA.
Mosu––
Ori ce regula ,are si exceptii !
Eu cred că acest Mădălina, un tip foarte viclean, nu va da ortu’ popii in patul lui. Mamdani, see warning!!
„un tip foarte viclean” – 1 foarte posibil are mama rromanca. 2 N-ar fi primul, va mai amintiti de Yaser Arafat Liderul Pelestinian ?
Arde-l la matze pe Bibi!!!!Fii cu coloana vertebrala….
Greblele trotinetiste nu sunt sănătoase până nu își afirmă prostia public.
Nicusor Dan a promis incatusarea lui Netanyahu dar a uitat dupa ce o parte din statele reclamante si-au retras plangerea.
Musulmanu’ acesta este un sonat de-a lui Gyuri, antievreu. Asa, dovediti cine sunteti !
Primare xxx ai auzit de Mossad, nu cred că vrei sa ii cunoști nici în vise!
Operatiunea Dama cu Camelii.N-o poti face cu o arma,fa-o legal.La fel a facut Germania,cand a luat nastere Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (Hermann Röchling).Idem,Orban,in Transilvania.
Demagogie. Marca Democratic Socialists of America. Un pic (mai mult) spre extrema stângă politică.
Vise, taica, vise! Sa crezi ca poti sa opresti masinaria infernala din dreptul ei neclintit de a face genocid.
Asta ar fi trebuit facut de mai mult timp si sa nu il lase pe acest bolnav psihic sa omoare atatea milioane de oameni nevinovati ,invocand tot felul de pretexte ca sa ii justifice lui crimele facute .