Trump, declaraţie surpriză despre Putin

”Poate” că preşedintele rus ”nu vrea să oprească războiul” în Ucraina, a declarat Donald Trump sâmbătă.

”Nu exista niciun motiv ca Putin să tragă rachete în zone civile, oraşe şi sate, în ultimele zile. Asta mă face să mă gândesc că poate nu vrea să oprească războiul şi că mă amăgeşte, iar atunci trebuie să facem altfel”, a scris pe reţeaua sa Truth Social preşedintele american, după ce Rusia a revendicat recucerirea completă a regiunii Kursk, dezminţită de Kiev.

Cu o zi mai înainte preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus emisarului lui Donald Trump Steve Witkoff că este pregătit să negocieze soluţionarea războiului din Ucraina ”fără nicio condiţie prealabilă”.

Trump face această declaraţie după ce s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Vatican, în marja funeraliilor Papei Francisc, o discuţie caracterizată drept pozitivă.

