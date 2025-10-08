UE reintroduce vize pentru mai multe state

Parlamentul European a susținut o legislație care facilitează eliminarea dreptului de călătorie fără viză în UE din țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului.

Într-un vot de marți, deputații europeni au aprobat o reformă a mecanismului de suspendare a vizelor UE privind 61 de țări ai căror cetățeni pot călători în prezent în spațiul Schengen fără viză pentru șederi scurte de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile (a se vedea lista țărilor din anexa II aici).

Mecanismul permite Comisiei Europene să reintroducă obligativitatea vizelor pentru o anumită țară atunci când există preocupări legate de securitate – mai întâi temporar, în așteptarea unei anchete și a unui dialog, apoi permanent, dacă problemele persistă. Motivele includ amenințări la securitatea internă (inclusiv o creștere a infracțiunilor grave comise de cetățenii din țara în cauză) și creșteri substanțiale ale cererilor de azil nereușite, ale refuzurilor de intrare sau ale numărului de persoane care depășesc termenul de ședere permis.

Noi motive de suspendare

Reforma adaugă noi motive pentru declanșarea unei suspendări și anume: amenințări hibride (cum ar fi instrumentalizarea migranților sponsorizată de stat); scheme de cetățenie pentru investitori (sau „pașapoarte de aur”) care ridică preocupări legate de securitate; o lipsă de aliniere cu politica UE în materie de vize; încălcări ale Cartei Națiunilor Unite, ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului umanitar; și nerespectarea deciziilor instanțelor internaționale. Adăugirile aliniază motivele de suspendare cu motivele de acordare a exonerării de la viză și urmăresc să creeze un efect de descurajare. Motivele existente, inclusiv preocupările legate de securitate și lipsa de cooperare în materie de readmisie, vor fi menținute.

Fără impunitate pentru funcționarii guvernamentali ai țărilor terțe

Pentru a descuraja guvernele țărilor terțe să încalce termenii acordurilor lor de exonerare de la viză de scurtă ședere, legea va oferi UE mai multă flexibilitate în a suspenda exonerarea de la viză pentru funcționarii guvernamentali care ar putea fi responsabili pentru încălcările drepturilor omului sau alte încălcări ale unui guvern.

Odată cu reforma, pragul pentru evaluarea creșterilor „substanțiale” ale numărului de persoane care se află fără permisiune sau ale infracțiunilor grave va fi stabilit la 30%. Pragul pentru calcularea unei rate scăzute de recunoaștere a cererilor de azil va fi stabilit la 20%. În cazuri bine justificate, Comisia va putea, de asemenea, să se abată de la aceste praguri.