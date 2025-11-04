UPDATE, ora 17.10: Sursele politice au declarat că nu au existat discuții privind subiectul pensiilor magistraților. Nici în cazul salariului minim nu a fost stabilit nimic.

Liderii coaliției au ajuns, însă, la un acord în ceea ce privește tichetele de masă. Astfel, acestea ar urma să aibă valoarea de 45 de lei, față de 50 de lei, cât anunțase ministrul Muncii.

Tot în ședința de marți s-a ajuns la un acord de principiu și în ceea ce privește numărul de parlamentari. Parlamentul care va fi ales în 2028 ar urma să aibă cu 10% mai puține mandate, au precizat sursele Cotidianul. Este vorba despre propunerea UDMR, pe care o agreează și PNL și USR. PSD, însă, se opune și vrea reducerea numărului de mandate la 300, au mai precizat surse politice.

Numărul minim de parlamentari va fi de doi senatori și patru deputați pe județ. Ilfov și diaspora, însă, ar urma să primească mai multe locuri în Parlament.

Liderii coaliției au căzut de acord și asupra interdicției cumulului pensie-salariu. Aceasta va fi inclusă în al treilea pachet de măsuri fiscale, însă va exista o excepție, spun aceleași surse. Mai exact, persoanele care au pensie specială și se reangajează vor primi, pe lângă salariu, și 15% din pensie.

UPDATE, ora 16.55: Liderii coaliției au căzut la un acord de principiu pe reforma administrației publice locale, transmit surse politice pentru Cotidianul. Mai exact, aceștia ar fi decis ca reforma să presupună concedierea a 13.000 de angajați, așa cum a cerut inițial premierul Ilie Bolojan.

Aceleași surse adaugă faptul că urmează ca detaliile exacte să fie stabilite în ședința coaliției de săptămâna viitoare, atunci când Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, va prezentă proiectul de lege. Tot atunci ar urma să fie luată și decizia finală.

UPDATE, 14.05: A început ședința de coaliție. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ajuns la Palatul Victoria cu aproximativ o oră înainte, pentru a discuta separat, între patru ochi, cu premierul Ilie Bolojan, transmit surse politice pentru Cotidianul.

Știrea inițială

Pensiile speciale ale magistraților sunt unul dintre subiectele fierbiți de pe agenda coaliției. De mai multe ori, Sorin Grindeanu a plecat la mijlocul ședințelor și subiectul a rămas în aer.

Pe de o parte, social-democrații își doresc crearea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanții magistraților și ai formațiunilor politice de la putere. În prima ședință în care PSD a propus acest lucru, partenerii de coaliție s-au arătat reticenți, ceea ce l-a făcut pe președintele interimar al PSD să plece din ședință.

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan le-a transmis social-democraților că nu este de acord cu formarea unui grup de lucru pentru pensiile speciale ale magistraților. Mai mult, acesta a anunțat în coaliție că va realiza un nou proiect pentru care își va angaja răspunderea în Parlament.

PSD insistă să facă grup de lucru pentru pensiile speciale ale magistraților

Social-democrații nu renunță, însă, la ideea lor. Sorin Grindeanu a declarat luni că va propune din nou și în ședința de marți formarea grupului de lucru. PSD mai susține și faptul că premierul riscă să nu se încadreze în termenul de 28 noiembrie prin demersul său.

28 noiembrie este data până la care România trebuie să realizeze reforma pensiilor speciale. Dacă reforma nu este gata până atunci, țara noastră va pierde 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Salariul minim, momentan în aer

Un alt subiect care ar urma să se afle pe agenda ședinței de marți este și cel al salariului minim. Sorin Grindeanu a declarat luni că se așteaptă ca în ședința de marți să ajungă pe masa coaliției raportul Ministerului de Finanțe.

Și aici părerile sunt împărțite. Premierul Ilie Bolojan, USR și UDMR susțin înghețarea salariului minim în 2026. De cealaltă parte, PSD vrea majorarea acestuia la 4.325 de lei, sumă care corespunde și cu calculele Ministerului Muncii condus de social-democratul Florin Manole.

Prim-ministrul, în schimb, rămâne ferm momentan în decizia sa. Mai mult, acesta a anunțat că există un acord de principiu în coaliție pentru înghețarea salariului minim și că inclusiv PSD a aderat la această idee într-una dintre ședințe. Ferm rămâne și Sorin Grindeanu, care a adăugat și faptul că România ar fi în risc de infrigement dacă nu majorează salariul minim.

Numărul de parlamentari împarte coaliția în două

Numărul de mandate din Parlament a reapărut din nou în atenția public. USR a depus în Senat un proiect care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300. Inițiativa a trecut tacit de Senat și a ajuns în Camera Deputaților, for decizional.

„Ce se va întâmpla cu inițiativa? Probabil va fi vârâtă într-un sertar peste care se va așterne praful, alături de alte patru sau cinci inițiative care solicitau același lucru”, s-a arătat sceptic Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR.

La rândul său, Sorin Grindeanu a declarat că PSD suține inițiativa. „Dar vrem şi mai mult decât atât, noi ne-am dori să fie vot uninominal”, a completat acesta.

De asemenea, UDMR a prezentat în ședința coaliției de săptămâna trecută un draft de proiect care prevede scăderea numărului de parlamentari cu 10%. Astfel, numărul total de mandate ar urma să fie redus de la 465 la 419.

Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat luni că liderii de coaliției ar fi convenit deja pe reducera de 10%. Despre proiectul USR a precizat că are „niște deficiențe din punct de vedere juridic”.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, la rândul său, că decizia coaliției este de susținere a reducerii numărului de parlamentari, menționând că s-ar fi agreat ‘oarecum’ o reducere cu 10% și că acest lucru trebuie să fie comunicat și formalizat ‘într-un fel sau altul’

Reforma administrației publice locale, în stand-by

Și subiectul reformei administrației publice locale planează momentan în coaliție. Deși datează din vară, coaliția nu ajuns nici până acum la un acord.

Pe de o parte, Ilie Bolojan își dorește reducerea cu 10% a numărului de angajații din administrația publică locală. Tradus în număr de posturi, ar însemna că aproximativ 13.000 de angajați ar fi concediați.

De cealaltă parte, PSD se opune și vine cu o altă propunere. Scăderea cu 5% a cheltuielilor de personal și tot cu 5% a cheltuielilor de bunuri și servicii. Discuția a rămas, însă, deschisă, dar premierul Ilie Bolojan a declarat luni la Digi24 că subiectul va fi tranșat în luna noiembrie.

CITEȘTE ȘI