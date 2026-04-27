Un liberal acuză PSD că intră în „marea familie antieuropeană a lui Putin”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a reacționat după ce PSD și AUR au anunțat că vor iniția o moțiune de cenzură comună pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. Liberalul a scris pe Facebook că prin această mișcare, PSD intră în familia antieuropeană a lui Vladimir Putin.
„Prin parteneriatul cu extremiștii de la AUR, Sorin Grindeanu și PSD intră oficial în marea familie a antieuropenilor, alături de Marine Le Pen, Alternative für Deutschland, Viktor Orbán și Vladimir Putin”, a scris Mureșan pe Facebook.
Greii PNL cer guvern PSD-AUR după ce Simion și Grindeanu și-au dat mâna ca să-l doboare pe Bolojan
Primarul Capitalei Ciprian Ciucu și europarlamentarul Dan Motreanu, amândoi prezenți în delegația lui Bolojan la Palatul Cotroceni, au semnalat o „alianță” între primele două partide din parlament care ar trebui să se transforme într-un executiv.
„Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui”, a scris Ciucu pe Facebook.
„Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării”, a scris europarlamentarul Motreanu.
Dan Barna: „Căsătorit cu PSE la Bruxelles, dar cu amanta AUR la București”
Europarlamentarul USR Dan Barna acuză PSD de ipocrizie după ce social-democrații au anunțat o moțiune de cenzură alături de AUR. Barna susține că această colaborare contrazice promisiunile făcute partenerilor europeni în urmă cu o lună. Atunci, PSD și socialiștii europeni afirmau că resping orice alianță cu partidele de extremă dreaptă. Barna consideră că acest demers arată cât de mult deranjează reformele actuale rețeaua politică a social-democraților.
„Ipocrizia PSD: Căsătorit cu Partidul Socialist European la Bruxelles, dar cu amanta AUR la București. Cât de mult poate să deranjeze la buzunarul de partid un guvern reformist? Cât de adâncă poate fi rețeaua toxică a PSD în fiecare cotlon al statului român? Aceste întrebări au începând de azi un răspuns și mai înfricoșător decât până ieri”, a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.
PSD și AUR, cot la cot pentru debarcarea lui Bolojan. Moțiune de cenzură comună
PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă. Aceștia au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii. Totodată, social-democrații se vor reunii într-o ședință la ora 14.00 pentru a stabili detaliile moțiunii.
Ulterior, George Simion a susținut o conferință de presă în care i-a răspuns lui Ciucu.
Simion își asumă guvernarea cu PSD
Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.
„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe ND la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”
4 comentarii
Jale mare…mare jale. Amantele sunt de azi la ciclu.
Nu mai crede nimeni în sperietoarea „vin rușii”!