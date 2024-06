Un ostaș … și cam atât

Prestația politică a ostașului Nicolae Ciucă a fost, de la început, sortită eșecului și ridicolului, spunându-ne, totodată, câte ceva și despre om în sine.

În primul rând, probabil orbit de viziunea ce i-a fost abil inculcată, a acceptat funcția de președinte al unui partid istoric, fără a fi capabil a se ridica suficient de mult la exigențele pe care le impune un astfel de statut.

Venit dintr-o zonă unde ordinea de zi este ascultarea și conformarea, imediat subconștientul său și-a dorit o anumită continuitate, astfel că degrabă s-a supus Cotroceniului, iar cum acolo nu sunt planuri, ci doar calcule strict personale, incongruența s-a transmis, în adâncime, prin el, structurilor de partid.

Așa că, încet-încet, PNL, în loc să se consolideze doctrinar – cu atât mai mult cu cât majoritatea competitorilor electorali sunt în plină confuzie ideologică – și să se prezinte ca atare, a sfârșit prin a face slalom ieftin printre populisme de tot felul.

Derapajul a mers în extrem, astfel că, la alegerile europarlamentare, soluția listei comune cu PSD a fost privită drept una naturală, în susbsidiar, menită strict a consolida puterea celor doi președinți în funcții: Nicolae Ciucă, respectiv Marcel Ciolacu.

Tandemul bielă-manivelă politică Ciucă-Ciolacu părea că merge ca uns, până mai ieri, când arderea internă și-a pierdut ardoarea, pentru un motiv pedestru, anume data alegerilor prezidențiale.

Și asta pentru că Ciucă a realizat brusc că a investit prea mult în Coaliție, dar și-a uitat…Țara și, nu-i așa?, pentru un ostaș nu dă prea bine, iar prima reparație s-a considerat că este oportun a fi cuantificată propagandistic, astfel că „drumurile noastre toate” au fost panotificate cu sloganul Un ostaș în slujba țării, ca nu cumva poporul să uite ostașul în dauna politicianului de ocazie.

Între timp, ostașul a fost corupt de politicianism, așa că manifestă surprinzătoare flexibilități morale, întreținute de pe margine de fel de fel de gorniști și papagali, care s-au cocoțat confortabil ici și colo, prin punctele esențial-decizionale.

Așa se face că, până la dispute doctrinare, amânate la calendele grecești, avem o înfocată dispută pe calendarul prezidențialelor. Iar, în această speță, ostașului i s-a spus că poate să fie prezidențiabil cu șanse, așa că mai ușor cu onoarea și mai aplicat cu interesul i-au șoptit hârșiții comilitoni de ocazie, prin urmare semnătura din martie, care confirma calendarul alegerilor – europarlamentare pe 9 iunie, prezidențiale pe 15, respectiv 29 septembrie și parlamentare pe 8 decembrie -, trebuie contracarată cu argumente dintre cele mai elevate, în opinia lor, unele ce țin, vezi Doamne!, de legalitate, constituționalitate, interesele majore ale elevilor, etc., etc., care legalități, constituționalități, interese majore ale elevilor, etc., etc., au fost puse, voios și degrabă, între paranteze când tandemul a consfințit calendarul.

Și dacă printre politicienii români e foarte gustată butada „Una spunem, alta fumăm”, ostașului căzut în ambuscada pesedistă i se cam bate obrazul (partenerul mecanismului politic bielă-manivelă chiar a ținut să-i precizeze că „Onoarea nu e doar pe panouri”) și-i este foarte greu acum „să dreagă busuiocul”.

Din păcate pentru ei, într-un moment important din perspectivă politică, liberalii s-au procopsit cu un ostaș…și cam atât!

Marcel Seserman