Unde-i lege… nu-i matematică. Președintele dezleagă o problemă

Nicușor Dan a fost tranșant în privința legitimității Guvernului și un eventual eșec la CCR pe reforma pensiilor magistraților. În opinia președintelui, nu există nicio legătură între cele două.

Președintele spune că „dreptul este o știință, dar nu este o știință exactă, nu e matematică” și că există interpretări.

„Dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de un judecător sau de o instanță, nu înseamnă că a greșit”, a insistat Nicușor Dan.

„De asta ne ducem în fața instanței. Fiecare interpretează legea în sensul său, iar judecătorul decide care interpretare e mai bună”, a conchis președintele.

Așteptată cu interes, judecătorii Curții Constituționale au amânat decizia privind creșterea vârstei de pensionare a magistraților pentru data de 8 octombrie.

În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, a spus preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Euronews România.

„Eu nu vorbesc de demisie, fiindcă poate să rămână coaliţia, poate să rămână Bolojan, poate să rămână cu un alt premier, aceaşi coaliţie. Problema e, când eu spun de legitimitate, nu spun în sensul politic, pur şi simplu, cum vei acţiona? Ce credibilitate vei avea în faţa societăţii când n-ai putut să rezolvi o chestiune care este considerată injustă de societate, nedreaptă. Atunci ce legitimitate ai să mai pui pentru alte categorii economice, sociale, de orice natură, reforme, schimbări? Asta este problema…”, a detaliat Kelemen Hunor.

Premierul intenționează să rămână în funcție

„Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru. Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a spus Bolojan miercuri, 24 septembrie, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Întrebat dacă își va da demisia în cazul în care este declarată neconstituțională vreuna dintre legile din pachet, inclusiv reforma magistraților, premierul a spus că intenționează să rămână în funcție „atât cât voi putea face ceva relevant”.