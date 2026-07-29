Ursula von der Leyen le mulțumește pompierilor români pentru implicarea în stingerea incendiilor din Europa

Șefa Executivului comunitar le-a mulțumit miercuri pompierilor români pentru implicarea în stingerea incendiilor care pustiesc Europa.

Ana Dima
Ursula von der Leyen le mulțumește pompierilor români pentru implicarea în stingerea incendiilor din Europa

Foto ilustrativ, sursa: AI/Cotidianul

Șefa Executivului comunitar le-a mulțumit miercuri pompierilor români pentru implicarea în stingerea incendiilor care pustiesc Europa.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a mulțumit miercuri pompierilor români pentru implicarea în stingerea incendiilor din Europa.

„În timp ce incendiile din Franța și Spania continuă să facă ravagii, solidaritatea europeană nu cunoaște limite. România și Grecia au decis să își extindă misiunile, continuând să ofere sprijin regiunilor afectate. Iar de sâmbătă, Polonia se va alătura luptei. Vă mulțumim pentru curaj și angajament”, a scris șefa Executivului european pe X.

România a trimis un contingent de 40 de pompieri în Franța pe 28 iunie 2026, înainte de începerea programului european de pre-poziționare din 1 iulie.

Programul european de prepoziționare este un sistem prin care echipamente, materiale și resurse sunt depozitate din timp în locații strategice, astfel încât să poată fi folosite imediat în caz de criză. Ideea pe care se bazează acesta spune că în loc să transporți totul după după izbucnirea unei urgențe, ai deja o parte din resurse aproape de locul unde ar putea fi necesare.

Al doilea contingent de 40 de pompieri a plecat din România pe 13 iulie 2026, pentru a-i înlocui pe colegii aflați deja în Franța, schimbul efectiv având loc efectiv pe 16 iulie.

Pompierii români au limitat incendiile din Pouzols-Minervois

Pompierii români au acționat zi și noapte timp de două zile începând de pe 1 iulie într-o regiune din sudul Franței.

Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a desfășurat prima misiune de intervenție în sudul Franței. Ei au acționat în limitarea unui incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Pouzols-Minervois, din departamentul Aude.

Ei au acționat sub coordonarea autorităților franceze pentru limitarea propagării incendiului și protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate.

Misiunea, spune IGSU, într-un comunicat din 2 iulie, „s-a desfășurat în condiții deosebit de dificile, generate de vântul puternic, relieful accidentat și vegetația foarte densă, factori care au favorizat extinderea rapidă a flăcărilor și apariția mai multor focare”.

Pompierii români au acționat cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri și o autospecială radio destinată asigurării comunicațiilor.

La misiune au participat peste 500 de pompieri, dintre care 23 au fost din cadrul modulului României.

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4 comentarii

  1. Românii se luptă cu flăcările încă din 28 iunie de la primul val de caniculă și incendii iar de mâine cu o mică întârziere se alătură și Polonia. Dar nu contează Polonia este percepută la superlativ în comparație cu România ca așa-i în tenis vorba regretatului Toma Caragiu.

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  2. Cat de apreciati sunt ei de o lume intreaga,tot atat de urata esti TU,tot de o lume intreaga.INIMA nu are nici o legatura cu banii sau puterea.

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